A días del primer debate presidencial, Joe Biden cruzó a Donald Trump por el derecho al aborto: “Debemos detenerlo”

En la previa del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, con vista a las elecciones en EE.UU., el presidente demócrata apuntó directamente contra su contrincante republicano por sus posturas respecto a la anulación del histórico fallo de la Corte Suprema de EE.UU. de Roe vs. Wade, que dejó en manos de los estados la decisión de permitir o prohibir el derecho al aborto.

El spot de campaña del mandatario se difundió este lunes, cuando se cumple el segundo aniversario del fallo de junio de 2022 por parte de la Corte Suprema, conformada en aquel entonces por tres jueces nombrados por la gestión Trump. Desde entonces, se puso fin a la protección federal del derecho a la interrupción y finalización prematura del embarazo.

Ahora, a pocos días del primer debate presidencial, que se realizará este jueves 27 de junio a las 21 hs (hora del Este) en los estudios de la cadena CNN en Atlanta, Georgia, Biden aprovechó para instalar el tema del aborto. “Décadas de progreso hechas añicos solo porque el último tipo consiguió cuatro años en la Casa Blanca”, advirtió el jefe de Estado en su video.

Qué dice el nuevo spot de campaña en el que Joe Biden cruzó a Donald Trump por el derecho al aborto

“Donald Trump está orgulloso de haber anulado Roe vs. Wade”, aseveró el presidente al compartir el video en sus redes sociales. “Sabemos lo que sucederá si pasa otros cuatro años en la Casa Blanca”, afirmó. En esa línea, anticipó que “los republicanos de MAGA (Make America Great Again) intentarían prohibir el derecho a elegir en todo el país”, y que, además, “vendrían por la fecundación in vitro y el control de natalidad”.

El spot también comparte el testimonio de Kaitlyn Joshua, una mujer de Luisiana que sufrió un aborto espontáneo a las 11 semanas de su embarazo y fue rechazada en dos salas de emergencia, por lo que considera “un resultado directo de la anulación de Roe v. Wade por parte de Donald Trump”.

En el clip, mientras se ven imágenes de Trump como acusado frente a los tribunales por los 34 cargos por los que fue declarado culpable a fines de mayo, la mujer asegura: “Ahora es un delincuente convicto. Trump cree que no debería rendir cuentas por sus propias acciones criminales, pero permitirá que las mujeres y los médicos sean castigados”.

Se trata de la segunda vez que Biden resalta y utiliza en su campaña la situación judicial del exmandatario, que el próximo 11 de julio conocerá los detalles de su condena como culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales por los que se lo acusó, vinculados al intento de ocultar un pago de dinero para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en 2016 y así evitar un golpe mediático en la recta final de las elecciones presidenciales de ese año que lo llevaron a la Casa Blanca.

La situación del aborto legal en EE.UU. y la advertencia de Biden: “Debemos detenerlo”

Desde el fallo de la Corte Suprema, una gran cantidad de estados avanzaron en restricciones para el derecho al aborto. Actualmente, en Estados Unidos, 14 estados jurisdicciones el aborto de forma determinante y casi sin excepciones, mientras que otras siete establecen un límite gestacional de entre seis y 18 semanas, según el caso.

“Hoy, hace dos años, la mayoría de Donald Trump en la Corte Suprema arrancó la libertad fundamental de las mujeres de acceder a la atención médica que necesitan y merecen. Las consecuencias han sido devastadoras: en estados de todo el país, los aliados de Trump han promulgado prohibiciones extremas y peligrosas del aborto (muchas de ellas sin excepción por violación o incesto) que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres y amenazando a los médicos con penas de cárcel”, expresó Biden.

En ese sentido, el actual mandatario concluyó: “Donald Trump es el único responsable de esta pesadilla. Nos enfrentamos al extremismo. Envíenme de vuelta a la Casa Blanca y lucharé para restaurar Roe contra Wade y proteger la libertad americana. Este noviembre debemos detenerlo”.

