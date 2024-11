A qué hora abren Walmart, IKEA y otras tiendas durante el Black Friday

Cada vez falta menos para el Black Friday en Estados Unidos y, como es costumbre, la expectativa por las ofertas de esta jornada de descuentos masivos comienza a crecer. Para quienes buscan abrigos para el invierno o “el regalo ideal”, las tiendas preparan promociones especiales.

Sin embargo, hay que saber que muchas tiendas cerrarán sus puertas el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), previo al “gran evento”. ¿Cuáles son los horarios de las principales tiendas de Estados Unidos para el Black Friday? Lo que hay que saber:

Black Friday en Walmart en Estados Unidos

¿Cuándo abre Walmart tras el Thanksgiving?

Walmart confirmó que permanecerá cerrado en Thanksgiving. Sin embargo, como le informó a USA Today, el 29 de noviembre abrirá sus puertas a partir de las 6 a.m., horario que se mantendrá de acuerdo con la ubicación local de cada tienda. Este horario permitirá a los compradores aprovechar las ofertas desde temprano en la mañana, sin alteraciones respecto a los años anteriores.

IKEA y Tractor Supply Company

IKEA se sumará a las tiendas que no abrirán en Thanksgiving, pero reabrirá el Black Friday de 10 a.m. a 9 p.m. Asimismo, Tractor Supply Company informó que abrirá sus tiendas el Black Friday de 6 a.m. a 9 p.m., luego de también permanecer cerradas el día anterior

Horarios de Home Depot, Lowe’s y Ace Hardware

Tanto Home Depot como Lowe’s estarán cerradas el Día de Acción de Gracias, pero abrirán el Black Friday a las 6 a.m. y mantendrán sus horarios regulares de cierre. Por su parte, Ace Hardware, que opera con locales de propiedad independiente, también está inactiva, aunque sus horarios de apertura para el Black Friday pueden variar según cada tienda (no fueron específicos).

Costco, TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods

Los almacenes de Costco tampoco abrirán el 28 de noviembre y retomarán actividades el Black Friday desde las 9 a.m. hasta las 8:30 p.m. Las tiendas de TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods también cerrarán el día festivo, pero el Black Friday abrirán a las 7 a.m., según lo anunciado por la compañía. Estos horarios buscan responder a la alta demanda de productos de decoración y moda para el hogar que caracterizan a estas tiendas en las festividades.

JCPenney y Nordstrom

JCPenney se suma a la lista de locales que no estarán activos el jueves, pero abrirá el viernes de descuentos a partir de las 5 a.m,; los horarios de cierre pueden variar según la ubicación. En el caso de Nordstrom, la cadena anunció que operará con horarios extendidos el Black Friday y ofrecerá más horas de apertura, aunque todavía no fueron aclarados

Belk, Bass Pro Shops y Cabela’s

Las tiendas de Belk también se mantendrán cerradas en Thanksgiving y abrirán el Black Friday de 7 a.m. a 10 p.m. Bass Pro Shops y Cabela’s, en cambio, serán una de las pocas tiendas que estarán activos el jueves festivo, de 9 a.m. a 6 p.m., y retomarán actividades el Black Friday desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Algunos locales pueden ajustar estos horarios en función de las regulaciones de cada centro comercial.

LA NACION