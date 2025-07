Aaron Judge es el más rápido en llegar a 350 jonrones en Grandes Ligas

Con un cuadrangular este sábado para los Yankees de Nueva York, el estadounidense Aaron Judge se erigió en el jugador en alcanzar más rápido los 350 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas.

Judge, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, llegó a esta cifra con un batazo en la novena entrada de la derrota de los Yankees frente a los Cachorros de Chicago por 5x2.

El 'Juez', de 33 años, ha disputado 1088 partidos en sus diez temporadas en Las Mayores, todas ellas con los Mulos.

El anterior pelotero que llegó más rápido a los 350 jonrones fue su compatriota Mark McGwire, que necesitó de 1280 partidos, 192 más que Judge.

El puertorriqueño Juan González (1298) y el dominicano-estadounidense Alex Rodríguez (1301) son los siguientes en esta lista.

El de este sábado fue el trigesimoquinto cuadrangular de Judge en 2025, quedando a tres del líder de la temporada, el estadounidense Cal Raleigh (Seattle).

"No tengo nada que decir, sinceramente. Hubiera sido genial si hubiéramos ganado hoy", dijo Judge sobre su marca. "He tenido grandes compañeros y grandes equipos que me pusieron en la mejor posición para dar lo mejor de mí".

La derrota ante los Cachorros cortó una racha de cinco victorias seguidas de los Yankees.

Con la serie empatada 1-1, los Bombarderos del Bronx volverán a recibir a los Cachorros el domingo en su última aparición antes del parón por el Juego de las Estrellas, que se celebrará el martes en Atlanta.

En otro de los primeros partidos del sábado, el venezolano Ronald Acuña Jr. abrió fuego en el triunfo de los Bravos de Atlanta de 7x6 ante los Cardenales de St. Louis con un jonrón en la primera entrada.

El bateador de La Guaira, el MVP de la Liga Nacional en 2023, había arrancado como tercero al bate por primera vez en su carrera.

Un día antes, Acuña Jr. renunció a participar en el Derby del Jonrón, que se disputa el lunes y abre las festividades del Juego de las Estrellas, para resguardarse físicamente de cara a la segunda mitad del año.

El dominicano Marcell Ozuna tomó su testigo en el segundo 'inning' con otro vuelacercas, antes de que los Cardenales dieran vuelta el marcador colocándose con dos carreras de ventaja.

En la octava entrada, un espectacular jonrón de Sean Murphy remolcó otras dos carreras para Atlanta y selló su segundo triunfo seguido en la serie.

Por su lado, los Mellizos de Minnesota derrotaron 12x4 a los Piratas de Pittsburgh con un jonrón, tres hits y tres carreras impulsadas por el puertorriqueño Willi Castro.

