Aaron Rodgers lanza cuatro touchdowns en triunfo de Steelers sobre Jets

Los Pittsburgh Steelers vencieron 34-32 a los New York Jets este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva York, en la primera fecha de la temporada 2025 de la liga de football americano (NFL), que se inició el jueves.

El mariscal de campo de los Steelers, Aaron Rodgers, fue la gran figura del partido y lanzó para cuatro touchdowns y 244 yardas.

Rodgers, de 41 años, enfrentó a su exequipo, con el que apenas logró ganar cinco de sus 17 partidos en la temporada de 2024.

"Estoy muy orgulloso de mis compañeros", dijo Rodgers al finalizar el partido. "Hablaron mucha basura, entiendo que puedo jugar mejor, pero por ahora estoy contento con ganar el primer partido".

Con el partido 26-17 a favor de los Jets al finalizar el tercer período, Rodgers tomó el control del encuentro y en cuestión de segundos lideró la remontada con pases consecutivos de touchdown para Jaylen Warren y Calvin Austin.

Un acarreo de una yarda de Justin Fields le regresó la ventaja a los locales.

Sin embargo, Rodgers tuvo la última palabra y lideró a su equipo hasta territorio enemigo en los minutos finales, para que Chris Boswell pusiera el toque final con un gol de campo de 60 yardas.

"Es un juego de locos, aprovechamos nuestras oportunidades", destacó Rodgers. "Tendremos muchas cosas para analizar pero logramos una secuencia ganadora al final".

"Amo este equipo, amo esta franquicia, agradezco que me den esta oportunidad ya que no hay mejor sentimiento que estar en el terreno de juego", agregó.

Por los Jets, el corredor Breece Hall completó 107 yardas por la vía terrestre, mientras que Garrett Wilson atrapó el único touchdown a pase de Fields.

En otro resultado del domingo, los Indianapolis Colts rompieron una racha de 11 años sin ganar su partido debut al imponerse 33-8 a los Miami Dolphins.

Daniel Jones tomó control de la ofensiva de los Colts completando 22 de 29 pases para 272 yardas y un touchdown.

Tua Tagovailoa fue la gran decepción de Miami con una pérdida de balón y dos intercepciones.

Por otra parte, el joven sensación Jayden Daniels tuvo una modesta actuación con 233 yardas y un touchdown en la victoria 21-6 de los Washington Commanders sobre los New York Giants.

Deebo Samuel y Jacory Croskey-Merritt anotaron con dos acarreos para el cuadro capitalino.

