Aaron Rodgers odia su nuevo casco de la NFL, pero se adapta a los cambios con los Steelers

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers comenzó su 21ra temporada renunciando a regañadientes a su casco ahora obsoleto por uno que cumple con las regulaciones de la NFL.

Tres semanas después de que comenzó a jugar con el nuevo casco, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh no está muy complacido.

“Lo odio, lo odio”, sentenció Rodgers el miércoles.

Rodgers jugó durante años con el Schutt Air XP Pro Q11 LTD, un modelo ahora prohibido por la NFL por razones que el mariscal de campo aún está tratando de entender.

“Usé (el modelo antiguo) el año pasado, sin conmociones”, dijo Rodgers. “Alguna decisión arbitraria lo hizo obsoleto. Debería haber insistido más, haber solicitado a la liga que me dejara usarlo una vez más”.

En cuanto a lo que específicamente le molesta del casco actualizado, el jugador activo más veterano de la NFL señaló su estética. El casco aprobado es mucho más grande y más redondeado que el anterior, y la diferencia es notable.

Rodgers, de 41 años, vislumbró su antigua apariencia en la pantalla de video en Nueva Inglaterra el fin de semana pasado después de lanzar su pase de touchdown número 509, un envío a DK Metcalf que llevó a que el quarterback superara a su excompañero Brett Favre para alcanzar el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de la NFL.

En ese momento, se sintió un poco nostálgico.

“Era una foto mía de 2012”, dijo Rodgers. “Dije, 'Mira eso. El casco encaja perfecto. Pequeñas almohadillas para los oídos. La máscara facial en el lugar perfecto”.

Sin embargo, si hay algo que Rodgers ha aprendido en 2025, es la adaptabilidad. Ahora en su tercer equipo en cuatro años, está tratando de aceptar lo que llamó a principios de esta temporada el “nuevo nuevo”. No le encanta el casco, pero sabe que usarlo significa que se le permita hacer su trabajo.

Y aunque cree que ha dejado mucho espacio para mejorar tras iniciar con marca de 2-1 su carrera en Pittsburgh, Rodgers también sabe que su juego y la ofensiva de los Steelers han compensado en eficiencia lo que les ha faltado en estilo.

Es una de las razones por las que está optimista sobre el rumbo de Pittsburgh mientras se prepara para un viaje al extranjero a Dublín, Irlanda, este fin de semana, cuando enfrentará a Minnesota (2-1).

“Puedo jugar mejor, seguro”, dijo Rodgers, cuyos siete pases de touchdown están empatados en el segundo lugar de la liga en tres semanas.

Los Steelers han sido superados por más de 400 yardas en tres partidos, pero se dirigen hacia el final de septiembre empatados con un Cincinnati sin Joe Burrow, en el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

Sí, todavía es temprano, pero Pittsburgh ha convertido siete de sus ocho viajes a la zona roja en touchdowns. Es la segunda mejor tasa de su tipo en la liga, detrás de Filadelfia.

Hay cosas mucho peores que atender.

“Lo estamos resolviendo”, dijo Rodgers.

“No ha sido lo más bonito a veces, pero lo bueno es que nuestra defensa jugó como quería jugar la semana pasada e hicimos las jugadas justas para ganar".

Eso podría ser un desafío contra los Vikings, que tienen una de las mejores defensivas de la liga liderada por el coordinador Brian Flores, quien fue asistente en Pittsburgh en 2022 después de ser despedido como entrenador en jefe en Miami.

