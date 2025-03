Aaron Rodgers se reúne con los Steelers y sale sin un contrato, según fuente de AP

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers quiere seguir jugando fútbol americano y podría hacerlo en Pittsburgh.

El cuatro veces MVP de la NFL se reunió el viernes con los Steelers, según informó una persona con conocimiento de la visita a The Associated Press. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la reunión no se hizo pública. Rodgers pasó varias horas en las instalaciones del equipo recopilando información, pero se fue sin firmar un contrato.

Pittsburgh actualmente tiene una vacante en la posición de quarterback.

Justin Fields, quien junto a Russell Wilson llevó a los Steelers a un récord de 10-7 y el boleto a los playoffs la temporada pasada, firmó con los Jets la semana pasada. Wilson es agente libre, pero no parece ser parte de los planes de Pittsburgh para 2025.

Los Steelers firmaron al veterano suplente Mason Rudolph con un contrato de dos años a principios de esta semana, pero aún tienen mucho espacio en su plantel para otro brazo o dos.

Rodgers, de 41 años, parece no tener prisa por tomar una decisión. Ha pasado tiempo en California recientemente ponderando si afronta una 21ra temporada.

El enfoque metódico de Rodgers no fue bien recibido por Cam Heyward, el capitán de la defensa de los Steelers. El cuatro veces All-Pro expresó su frustración en su podcast a principios de esta semana.

“Ya sea que quieras ser un Pittsburgh Steeler o no, es así de simple”, dijo Heyward. “Esa es la propuesta. Si quieres que te reclute, esa es la propuesta de reclutamiento. Pittsburgh Steelers. Si quieres ser parte de esto, así sea. Si no, no me afecta”.

Rodgers podría estar buscando terminar su carrera con una mejor nota tras dos temporadas turbulentas en Nueva York.

Un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo a pocos snaps de su primer juego con los Jets en 2023 terminó con su temporada. Regresó el otoño pasado a los 40 años y lanzó 28 pases de touchdown y 11 intercepciones, pero los Jets terminaron con una marca de 5-12.

El entrenador de Pittsburgh Mike Tomlin ha sido un admirador de Rodgers durante mucho tiempo. Llevó a los Packers de Green Bay a una victoria sobre Tomlin y los Steelers en el Super Bowl tras la temporada de 2010.

Pittsburgh quiere salir de una década de ser un equipo bastante bueno, pero que reiteradamente cae temprano en los playoffs.

La sala de quarterbacks de los Steelers ha tenido una puerta giratoria desde que Ben Roethlisberger se retiró tras la temporada de 2021. Quien comience en la primera semana en septiembre será el quinto quarterback del equipo al inicio de la campaña en tantos años, tras Roethlisberger, Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Fields.

Un año después de que los Steelers firmaran a Wilson a bajo costo tras su salida de Denver, podrían estar apostando nuevamente por un jugador con credenciales de Salón de la Fama pero con mucha carga encima.

Rodgers fue cambiado a los Jets en abril de 2023 tras 18 temporadas con los Packers, buscando ayudar a la franquicia a poner fin a una sequía de Super Bowl que data de los días de gloria de Joe Namath y la temporada de 1968.

Cerró su etapa con los Jets con seis victorias, incluido el triunfo en el partido en el que se lesionó, en 18 titularidades. Sus 28 pases de touchdown y 3.897 yardas de pase el año pasado le dejaron en el tercer lugar para una sola temporada en la historia de la franquicia. Pero le faltó algo de movilidad al principio de su regreso y luego lidió con algunas lesiones adicionales en la pierna.

Si Rodgers elige Pittsburgh, podría jugar detrás de una línea ofensiva que tuvo problemas para proteger a Wilson al final de la temporada 2024. Los Steelers perdieron sus últimos cinco juegos, incluida una derrota aplastante ante Baltimore en la primera ronda de los playoffs.

Quien sea el mariscal de campo no carecerá de armas. Los Steelers adquirieron en un canje al estelar receptor DK Metcalf y le dieron un contrato de cinco años. George Pickens es uno de los receptores más talentosos de la liga, aunque también ha acaparado por su comportamiento caprichoso tanto en el campo como con los medios, y su futuro en Pittsburgh es incierto a medida que entra en el último año de su contrato de novato.

Sumando al constante ala cerrada Pat Freiermuth y al dúo de corredores Jaylen Warren y el recién firmado Kenneth Gainwell, los Steelers tienen algunas piezas intrigantes y un sentido de urgencia con Heyward en el ocaso de su carrera y el linebacker externo T.J. Watt rumbo a lo mismo.

El mejor momento de Rodgers ya ha pasado. Sin embargo, con la 21ra selección en un draft con poco talento en mariscales de campo y escasas opciones en el mercado, los Steelers podrían decidir que Rodgers tiene suficiente para mantenerlos competitivos mientras la franquicia mira hacia 2026 en busca de estabilidad en la posición más importante del campo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.