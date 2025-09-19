Abás podrá hablar a la Asamblea General de la ONU por video, tras denegación de su visa por EE.UU.

La Asamblea General de la ONU autorizó el viernes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, privado de visa por Estados Unidos, a participar por video en la cita anual de jefes de Estado y de gobierno la próxima semana en Nueva York.

Estados Unidos ha rechazado o revocado visas a unos 80 funcionarios palestinos, incluido Abás, que planeaban participar en esta reunión anual de Naciones Unidas, durante la cual varios países se preparan para reconocer un Estado palestino.

En una resolución aprobada con 145 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, la Asamblea General lamentó la decisión de Estados Unidos y pidió que sea anulada.

Pero para permitir que las voces de los palestinos sean escuchadas igualmente, contempla que Abás emita una declaración que se difundirá durante el debate general de la 80 sesión, al que acudirán cerca de 140 jefes de Estado y de gobierno.

