Abás rechaza ante la ONU ataque de Hamas de 2023 y el antisemitismo
El líder palestino Mahmud Abás declaró el jueves ante la Asamblea General de la ONU que el ataque de
El líder palestino Mahmud Abás declaró el jueves ante la Asamblea General de la ONU que el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel no representa a su pueblo, el cual, dijo, se opone al antisemitismo.
"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, acciones que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes, porque estos ataques no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia", afirmó Abás en un video emitido en la Asamblea General de la ONU.
