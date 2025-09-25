Abás rechaza ante la ONU ataque de Hamas de 2023 y el antisemitismo

El líder palestino Mahmud Abás declaró el jueves ante la Asamblea General de la ONU que el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel no representa a su pueblo, el cual, dijo, se opone al antisemitismo.

"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, acciones que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes, porque estos ataques no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia", afirmó Abás en un video emitido en la Asamblea General de la ONU.

sct/gw/aha/dga/mel