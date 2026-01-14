Abogados de EEUU dieron justificación legal para capturar a Maduro, según memo

WASHINGTON (AP) — Días antes de la operación militar que removió a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, los abogados de la administración Trump aprobaron la acción al afirmar que "no alcanzaría el nivel de una guerra en el sentido constitucional" y serviría a "importantes intereses nacionales", según un dictamen legal que articula una visión robusta del poder presidencial.

La versión fuertemente censurada del dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, publicada esta semana, arroja nueva luz sobre cómo la administración llegó a la conclusión de que estaba legalmente justificada para destituir a Maduro como presidente de Venezuela en una sorprendente operación militar en medio de la noche el 3 de enero.

El dictamen, fechado el 23 de diciembre, fue preparado para el asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El documento de 22 páginas fue redactado por abogados de la Oficina de Asesoría Legal, que históricamente es convocada para resolver cuestiones legales complejas para el poder ejecutivo.

En este caso, el dictamen aborda la cuestión de si el presidente Donald Trump podría ordenar al ejército que ayude a las fuerzas del orden a remover a Maduro del poder para que pudiera enfrentar un proceso penal en Estados Unidos.

La respuesta, según el dictamen, fue afirmativa. Citó cinco razones distintas, incluyendo lo que describió como acusaciones "graves" contra Maduro contenidas en una acusación por conspiración de narcotráfico; las "numerosas otras actividades altamente peligrosas" en las que él y sus asociados supuestamente estaban involucrados; la posible necesidad de fuerza militar para proteger a civiles en Venezuela; y el potencial de una "resistencia armada" protegiendo a Maduro.

"Aquí, se nos dijo que asumiéramos que había hasta 200 guardias armados en un fuerte literal que han sido enviados y armados por otro país únicamente para garantizar la seguridad de Maduro", dice el documento. "Este nivel de resistencia armada respalda la necesidad de fuerzas militares para proporcionar seguridad al personal de las fuerzas del orden que lleva a cabo la rendición".

Aunque el dictamen identifica lo que describió como riesgos significativos en las operaciones militares, los abogados de la administración juzgaron que había una baja probabilidad de que condujera a una guerra total que requiriera la aprobación del Congreso.

Los líderes republicanos han dicho que no tuvieron notificación previa de la incursión para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. La semana pasada, el Senado avanzó una resolución que limitaría la capacidad de Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, expresando una nota de desaprobación por sus crecientes ambiciones en el hemisferio occidental. Trump ha estado presionando a los republicanos del Senado para que voten en contra de la resolución el miércoles.

"Aunque no podemos especular sobre ninguna decisión presidencial en respuesta a la pérdida significativa de militares de Estados Unidos, se nos aseguró que no hay un plan de contingencia para participar en ninguna operación sustancial y sostenida que equivaldría a una guerra constitucional", indica el dictamen.

"Se nos aseguró además que no hay un plan de contingencia que implique el uso de fuerzas estadounidenses ocupando Venezuela en caso de que la remoción de Maduro resulte en disturbios civiles en ese país. Basado en esa evaluación de las intenciones de Estados Unidos, actualmente no planeamos ninguna acción que equivalga a una guerra constitucional", agregó.

