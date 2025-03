Abre el periodo de cambios de NFL: estrellas buscan equipos que se renuevan

DENVER (AP) — El período de negociación legal de 52 horas de la NFL llegó el lunes con una serie de estrellas negociando grandes contratos tras un fin de semana agitado que incluyó la extensión récord de 330 millones de dólares de Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, reinante MVP de la liga.

La extensión de Allen llegó al mismo tiempo que los Browns de Cleveland convirtieron a defensor Myles Garrett en el jugador no quarterback mejor pagado de la historia.

Entre los protagonistas del lunes, según personas familiarizadas con las negociaciones, se encuentra Jaycee Horn, la estrella de los Panthers de Carolina que se convirtió en el cornerback mejor pagado de la NFL con un contrato de cuatro años y 100 millones que incluye 70 millones en dinero garantizado.

Los jugadores no pueden firmar sus contratos hasta el miércoles, cuando comienza el nuevo año de la liga. Para entonces, los equipos deben estar bajo el límite salarial de la NFL, que aumentará en casi 24 millones la próxima temporada, alcanzando los 279,2 millones por club.

Limitado a 22 juegos en sus primeras tres temporadas debido a lesiones, Horn viene de su primer Pro Bowl tras registrar 68 tacleadas, dos derribos y una intercepción en 15 juegos en 2024. Horn tenía un año restante en su contrato de novato.

Allen tenía dos temporadas restantes en su contrato, pero los Bills lo recompensaron después de que se convirtiera en el primer MVP de la franquicia desde Thurman Thomas en 1991. El nuevo contrato añade dos años a su acuerdo y ata al jugador de 28 años hasta la temporada 2030. Allen, dos veces All-Pro, tiene 76 victorias, 262 touchdowns totales y 30.595 yardas totales, la mayor cantidad para cualquier jugador de la NFL en sus primeras siete temporadas en la liga.

El contrato de Allen incluye 250 millones garantizados rompiendo el récord de la NFL, independientemente de la posición. Garrett permanecerá en Cleveland después de que los Browns le otorgaran una extensión de contrato récord de cuatro años que convierte al cuatro veces All-Pro en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL.

Una persona con conocimiento de los detalles le dijo a The Associated Press que el contrato de Garrett incluye 122.8 millones garantizados, un salario anual promedio de 40 y un valor total de 204,8. La persona habló bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.

Garrett, Jugador Defensivo del 2023 de AP, había solicitado un cambio el mes pasado, pero los Browns fueron firmes en mantener al astro de 29 años en Cleveland.

Dos quarterbacks suplentes permanecerán con sus equipos: Jarrett Stidham tras acordar un contrato de dos años y 12 millones en Denver, y Jimmy Garoppolo se quedará con los Rams para respaldar a Matthew Stafford.

Además de mantener a Stidham, los Broncos acordaron los términos de una extensión de contrato de tres años y 39 millones con el liniero defensivo D.J. Jones, una pieza clave en la dominante defensa de Denver. El contrato de Jones incluye 26 millones garantizados.

El dos veces Pro Bowl Haason Reddick llegará Tampa Bay con un contrato de 14 millones en 2025 con 12 garantizados, según una persona familiarizada con los términos que habló con AP.

Antes de que un paro arruinara su temporada 2024 con los Jets, Reddick había acumulado 27 derribos en dos temporadas en Filadelfia. También tuvo derribos de dos dígitos para Arizona en 2020 y Carolina en 2021. Los Buccaneers son su quinto equipo en nueve temporadas.

Los Bucs también pactaron otro contrato con Chris Godwin, quien regresa de una lesión en el tobillo, por 66 millones (44 garantizados) durante tres años. El jugador de 29 años tuvo 50 recepciones para 576 yardas en apenas siete juegos la temporada pasada.

