Abreu conecta jonrón ante Pivetta y Medias Rojas aplastan 10-2 a Padres

SAN DIEGO (AP) — El venezolano Wilyer Abreu hizo pagar a su excompañero Nick Pivetta por sus errores con un jonrón de dos vueltas en una cuarta entrada de cuatro carreras, y los Medias Rojas de Boston apalearon el viernes 10-2 a los Padres de San Diego.

Masataka Yoshida también conectó un cuadrangular para ayudar a los Medias Rojas. Connor Wong añadió un doble con las bases llenas y Walker Buehler (7-6) dejó en blanco a los Padres con cuatro sencillos en seis entradas.

Los Medias Rojas ganaron por décima vez en 12 juegos. Buehler ponchó a cuatro y caminó a dos. Sólo dos Padres se colocaron en posición de anotar.

Buehler mejoró a 7-1 contra los Padres y 2-1 en el Petco Park. Sus 12 aperturas anteriores contra San Diego fueron todas con los Dodgers de Los Ángeles, rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Buehler, quien consiguió el salvamento en quinto y decisivo juego de la Serie Mundial de los Dodgers sobre los Yankees, firmó con los Medias Rojas como agente libre el 28 de diciembre.

Pivetta (11-4) llenó las bases en el comienzo del cuarto acto, al permitir un sencillo a Alex Bregman y caminar al mexicano Jarren Durán y a Trevor Story. Yoshida conectó un elevado de sacrificio.

Un tiro erróneo de Pivetta durante una revirada que buscaba sorprender a Story trajo otra carrera.

Con dos outs, Abreu conectó un jonrón de 423 pies entre el jardín derecho y el central, su 21º cuadrangular, para poner el encuentro 4-0.

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Abraham Toro de 4-1 con una anotada, Abreu de 4-1 con dos anotadas y dos producidas.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 5-0, Manny Machado de 3-1, Ramón Laureano de 4-0 con una empujada. Los venezolanos Luis Arráez de 4-2, Elías Díaz de 3-0. El cubano José Iglesias de 1-0 con una anotada.