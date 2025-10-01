LA NACION

Actividad industrial en EE.UU. se contrae por séptimo mes consecutivo en septiembre

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo por séptimo mes consecutivo en septiembre, aun

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Actividad industrial en EE.UU. se contrae por séptimo mes consecutivo en septiembreRichard Drew - AP

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo por séptimo mes consecutivo en septiembre, aunque a un ritmo ligeramente menor a medida que la demanda y la producción mejoraron.

El índice de la federación profesional ISM —basada en las respuestas de un panel de empresas— subió ligeramente hasta el 49,1% el mes pasado, un poco por encima del 48,7% de agosto.

Sin embargo, a pesar de la leve mejora, la cifra se mantuvo por debajo del umbral del 50% que separa la expansión de la contracción.

“En septiembre, la actividad manufacturera estadounidense se contrajo a un ritmo ligeramente menor, siendo el crecimiento de la producción el factor más importante en el aumento de 0,4 puntos porcentuales del PMI manufacturero”, dijo la directora de la encuesta del ISM, Susan Spence.

Entre los encuestados, el estado de ánimo fue sombrío. Uno de ellos señaló que su negocio continúa "gravemente deprimido", y atribuyó la culpa a los aranceles "extremos" impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

La drástica e inesperada implementación de aranceles por parte del presidente ha afectado más a algunas empresas que a otras, especialmente a aquellas que dependen de las importaciones para sus insumos.

da/aha/db/mar

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El Departamento de Educación pide eliminar un programa que beneficia a familias latinas en Florida
    1

    Malas noticias en Florida: piden eliminar un programa que beneficiaba a miles de familias latinas

  2. Un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza
    2

    Estados Unidos: un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

  3. El popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
    3

    Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos

  4. La recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”
    4

    Qué hacer si el ICE te detiene en Chicago: la recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”

Cargando banners ...