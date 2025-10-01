Actividad industrial en EE.UU. se contrae por séptimo mes consecutivo en septiembre
La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo por séptimo mes consecutivo en septiembre, aun
La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo por séptimo mes consecutivo en septiembre, aunque a un ritmo ligeramente menor a medida que la demanda y la producción mejoraron.
El índice de la federación profesional ISM —basada en las respuestas de un panel de empresas— subió ligeramente hasta el 49,1% el mes pasado, un poco por encima del 48,7% de agosto.
Sin embargo, a pesar de la leve mejora, la cifra se mantuvo por debajo del umbral del 50% que separa la expansión de la contracción.
“En septiembre, la actividad manufacturera estadounidense se contrajo a un ritmo ligeramente menor, siendo el crecimiento de la producción el factor más importante en el aumento de 0,4 puntos porcentuales del PMI manufacturero”, dijo la directora de la encuesta del ISM, Susan Spence.
Entre los encuestados, el estado de ánimo fue sombrío. Uno de ellos señaló que su negocio continúa "gravemente deprimido", y atribuyó la culpa a los aranceles "extremos" impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.
La drástica e inesperada implementación de aranceles por parte del presidente ha afectado más a algunas empresas que a otras, especialmente a aquellas que dependen de las importaciones para sus insumos.
