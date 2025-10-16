Acusan a exasesor de seguridad de Trump John Bolton, hoy opositor

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del primer mandato de Donald Trump, que luego se volvió uno de sus más fervientes críticos, fue acusado por un gran jurado federal, convirtiéndose en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas.

El diplomático, de 76 años, ha sido investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada.

Cuando se le preguntó por la acusación de Bolton, Trump les dijo a los reporteros de la Casa Blanca que Bolton era una "mala persona".

"Creo que es un mal tipo", dijo Trump. "Así son las cosas".

La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Trump acusara a otros dos prominentes críticos del presidente: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y posteriormente enfureció al Gobierno con la publicación de un libro muy crítico, "The Room Where it Happened".

Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo de Trump. Ha aparecido con frecuencia en programas de noticias y en la prensa escrita para condenar a Trump, calificándolo de "no ser apto para ser presidente".

Trump no mencionó específicamente a Bolton en una publicación en Truth Social en la que urgió a su fiscal general, Pam Bondi, a enjuiciar a sus enemigos, pero en el pasado arremetió contra Bolton y le retiró su escolta poco después de volver a la Presidencia en enero.

Bolton, crítico desde hace mucho tiempo del régimen iraní, era un halcón de la seguridad nacional y ha recibido amenazas de muerte desde Teherán.

Como parte de la investigación sobre Bolton, agentes del FBI registraron su casa en los suburbios de Maryland y su oficina en Washington en agosto.

