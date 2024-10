¿Adiós, “sorpresa de octubre” en las elecciones de EE.UU.? La tajante respuesta del “Nostradamus” Allan Lichtman

El concepto de “sorpresa de octubre” es ampliamente conocido en el mundo político estadounidense y se refiere a eventos inesperados o revelaciones que surgen a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Estos sucesos tienen el potencial de cambiar drásticamente el curso de una campaña y, en muchos casos, lo que ocurrirá en las urnas.

En medio de una creciente expectativa, el profesor Allan Lichtman, apodado el “Nostradamus electoral” por sus predicciones precisas, se mostró convencido de que no habrá tal situación en los comicios que enfrentarán a Kamala Harris y Donald Trump. “Es uno de los mayores mitos de la política estadounidense”, afirmó el historiador en una entrevista a CNN. Según él, los hechos de último momento no tienen la capacidad de cambiar la dirección de una elección, ya que su modelo se basa en el “panorama general de la gobernanza del titular” y no en eventos circunstanciales.

Allan Lichtman es conocido como el "Nostradamus" de las elecciones de Estados Unidos

Como ejemplo, recordó el caso de las elecciones de 2016, cuando un mes antes de la votación salió a la luz un polémico video en el que Trump hacía comentarios ofensivos sobre las mujeres. A pesar de la controversia generada por esa difusión, el candidato republicano ganó la contienda, algo que Lichtman predijo con su sistema de las 13 claves.

Lichtman utiliza un curioso sistema para predecir los ganadores Allan Lichtman

¿Qué podría suceder en las elecciones presidenciales de 2024?

A pesar de los posibles escándalos o sorpresas que podrían surgir en las próximas semanas, Lichtman se mantiene firme en su vaticinio: será Harris quien gane las elecciones. “Nunca he cambiado mi predicción en respuesta a una sorpresa de octubre”, reiteró el académico. Cabe destacar que, su famoso sistema está diseñado para evaluar factores más amplios y estructurales, como el desempeño económico, la estabilidad social y el liderazgo del gobierno, en lugar de depender de eventos de campaña que puedan surgir de manera imprevista.

La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris en un evento de campaña en Flint, Michigan, el 4 de octubre del 2024 (i) y el candidato presidencial republicano Donald Trump en un mitin en Walker, Michigan, el 27 de septiembre del 2024. (Foto AP) Mark Schiefelbein - AP

El sistema de “las 13 claves de la Casa Blanca” de Allan Lichtman

El profesor de historia en la American University ha ganado notoriedad por vaticinar correctamente nueve de las últimas diez elecciones presidenciales en Estados Unidos. Su método de predicción se basa en un sistema que él mismo desarrolló llamado “las 13 claves de la Casa Blanca”. Se trata de una serie de categorías que, según Lichtman, determinan el éxito o fracaso de un candidato. En una reciente entrevista, el académico reafirmó que la candidata del partido Demócrata tiene ventaja en ocho de las 13 claves, mientras que Trump solo cuenta con tres a su favor.

Lichtman predijo que Harris ganará las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se convertirá en la primera presidenta mujer de ese país Allan Lichtman

Una por una, las 13 claves del sistema de Lichtman:

Mandato del partido : después de las elecciones de mitad de período, el partido en el poder ocupa más escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que después de las elecciones de mitad de período anteriores.

: después de las elecciones de mitad de período, el partido en el poder ocupa más escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que después de las elecciones de mitad de período anteriores. Contienda : no hay una competencia sería para la nominación del partido en el poder.

: no hay una competencia sería para la nominación del partido en el poder. Titularidad : el candidato del partido en ejercicio es el presidente en ejercicio.

: el candidato del partido en ejercicio es el presidente en ejercicio. Terceros : no existe ningún tercero significativo o campaña independiente.

: no existe ningún tercero significativo o campaña independiente. Economía de corto plazo : la economía no está en recesión durante la campaña electoral.

: la economía no está en recesión durante la campaña electoral. Economía de largo plazo : el crecimiento económico real per cápita durante el período iguala o excede el crecimiento medio durante los dos períodos anteriores.

: el crecimiento económico real per cápita durante el período iguala o excede el crecimiento medio durante los dos períodos anteriores. Cambio de política : la administración actual efectúa cambios importantes en la política nacional.

: la administración actual efectúa cambios importantes en la política nacional. Malestar social : no hay malestar social sostenido durante el mandato.

: no hay malestar social sostenido durante el mandato. Escándalo : la actual administración no se ha visto afectada por grandes escándalos.

: la actual administración no se ha visto afectada por grandes escándalos. Fracaso exterior/militar : la administración actual no sufre ningún fracaso importante en asuntos exteriores o militares.

: la administración actual no sufre ningún fracaso importante en asuntos exteriores o militares. Éxito exterior/militar : la administración en ejercicio logra un gran éxito en asuntos exteriores o militares.

: la administración en ejercicio logra un gran éxito en asuntos exteriores o militares. Carisma actual : el candidato del partido actual es carismático o un héroe nacional.

: el candidato del partido actual es carismático o un héroe nacional. Carisma del retador: el candidato del partido retador no es carismático ni un héroe nacional.

