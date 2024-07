Adolescentes aterrorizados llaman al 911 por el avistaje de “Pie grande” en el bosque de Louisiana

Escuchar

La Oficina del Sheriff de Natchitoches, en Louisiana, Estados Unidos, dio a conocer que, el pasado 28 de junio, un grupo de jóvenes llamó al 911 debido a que sus integrantes habían visto una criatura en medio del bosque. Los chicos creían que se podría tratar de un oso o de “Pie grande” y pidieron asistencia para salir de la zona.

Un supuesto Pie Grande capturado por una cámara hace unos años en Michigan Captura video Rocky Mountain Sasquatch

En una publicación en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff de Natchitoches se dieron detalles del incidente. El 28 de junio, cerca de las 21.20 hs, “los agentes asignados a la Oficina de Operaciones respondieron a los informes del Centro NATCOM 911 de un grupo en el Bosque Nacional Kisatchie que necesitaba ayuda” según detallaron en el posteo.

Ahí estaban graduados de Houma, una ciudad cercana en Louisiana, que viajaron para festejar su egreso y que tenían el propósito de acampar en el Bosque Nacional Kisatchie, a dos kilómetros y medio de Back Bone Trail, en el sur de la parroquia de Natchitoches.

“Después de instalar el campamento, un miembro del grupo de entre 17 y 18 años llamó al 911 asustado y pidió ayuda porque, según informes, escuchó un gruñido y sus amigos vieron lo que parecía ser un animal que tenía ojos brillantes y medía aproximadamente un metro y media altura”, indicaron las autoridades.

A Pie Grande también se lo conoce como Sasquatch y en Estados Unidos se denunciaron cientos de avistamientos Sasquatch Expedition Campers

Los agentes Remo y Halliburton respondieron a la llamada y se acercaron al área señalada. Cuando arribaron al lugar y comenzaron a caminar hacia el campamento en busca de cualquier actividad sospechosa u ojos brillantes, escucharon el silbido de un integrante del grupo y los localizaron. Todos se encontraban ilesos.

Las autoridades explicaron que, luego de llegar al campamento, los agentes escoltaron con éxito al grupo fuera del bosque. También indicaron que, “no pudieron localizar ninguna actividad sospechosa que involucrara un gruñido con ojos brillantes y una altura de un metro y medio alto”.

De todas maneras, en su publicación, la Oficina del Sheriff de Natchitoches le dejó un mensaje al grupo de jóvenes: “Felicitamos a los graduados de Houma, gracias por visitar la parroquia de Natchitoches, el bosque nacional Kisatchie y buena suerte en su futuro”.

Por qué aparecen tantos especímenes de “Pie Grande” en Estados Unidos

Los supuestos encuentros de BigFoot o Pie grande suelen ser habituales en Estados Unidos. El portal ArcGis recopiló en un mapa interactivo todas las veces que se hizo noticia el hecho. Según se puede ver, hubo una gran cantidad de relatos al oeste en estados como Washington, California y Oregón, aunque también la costa este tiene una buena cantidad en lugares como Florida y Ohio. La criatura legendaria parecería preferir las zonas boscosas, ya que el centro del país no cuenta con tantas alertas.

Existe un mapa interactivo que muestra todos los avistamientos de Pie Grande en Estados Unidos User - https://www.arcgis.com/

El tema es de interés en Estados Unidos y este año el investigador David Hone publicó un artículo llamado Bigfoot: If it’s there, could it be a bear? (Pie Grande: si está ahí, ¿podría ser un oso?). Según su perspectiva, los encuentros del animal mítico pueden estar estrechamente relacionados con la aparición de osos negros americanos.

“Se ha sugerido que el oso negro americano (Ursus americanus) puede ser responsable de un número significativo de supuestos avistamientos de una especie desconocida de homínido en América del Norte”, señala el trabajo.

El trabajo concluye que hay, “una asociación positiva relevante entre los avistamientos de BigFoot y los osos negros, de modo que, después de ajustar por población humana y área terrestre, se espera un avistamiento de BigFoot por cada 900 osos en un estado o provincia determinado”.

LA NACION