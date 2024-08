Advierten en EE.UU. que los seguros para vivienda podrían aumentar en estados con desastres climáticos

Escuchar

Los precios de los seguros del 2022 al 2023, si se mide de mayo a mayo, se incrementaron un 21%, según publicó Policygenius. En este sentido, especialistas señalaron que el incremento de desastres naturales fue el causante principal de los aumentos. Además, no hay señales de mejora, es decir, no se espera que el ritmo de los incrementos disminuya.

Según CNBC, y a medida que las compañías enfrenten mayores costos, estos serán trasladados a los consumidores con primas más caras. Sin embargo, la dificultad principal, según el mencionado medio, es que las empresas de seguros no comparten los datos sobre las primas y riesgos de los individuos asegurados específicamente. Es decir, se dificulta calcular cómo se incluye el riesgo climático en el precio de cada póliza en particular.

Cómo los problemas climáticos afectan a la vivienda

Carlos Martín, director del programa Remodeling Futures del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, explicó a la CNBC que los niveles de riesgo y potenciales problemas a los que un inmueble suele estar expuesto está cambiando profundamente.

Este hecho, según el especialista, genera confusión tanto en los propietarios como en las propias aseguradoras con respecto a un precio justo. De hecho, los seguros tuvieron un aumento por encima del 30% entre 2012 y 2021, donde la prima promedio pasó de US$1.034 a US$1.411, según el Insurance Information Institute.

El precio de los seguros en Estados Unidos aumentó considerablemente en los últimos años Shutterstock

Kenneth Klein, profesor de la Facultad de Derecho de California Occidental, detalló a la CNBC que algunos de los incrementos anuales dentro de ese rango fueron mayores que otros. A su vez, considera que el cambio climático crea un potencial de “pérdidas económicas de cola gruesa”.

Esto se debe a que el daño de las tormentas no se reparte uniformemente entre todas las propiedades aseguradas ni de manera uniforme a lo largo del tiempo. Un ejemplo que considera relevante analizar es el de la Costa del Golfo.

Las aseguradoras que sobrevivieron económicamente al huracán Katrina tuvieron una enorme rentabilidad luego. Esto se debe a que las primas se ajustaron en función del huracán, pero no tuvieron un fenómeno de tal magnitud, según CNBC.

En esta línea, Martín recalcó al medio que es extremadamente difícil intentar predecir cómo seguirá evolucionando el precio de las primas en respuesta al clima severo, ya que considera que los datos disponibles en la actualidad son muy escasos.

El factor principal que el experto considera es que las aseguradoras no comparten cuánto les cobran a los propietarios de viviendas individuales y no hay informes al respecto. En paralelo, Scott Shapiro, líder del sector de seguros de KPMG en Estados Unidos, dijo a la CNBC que la industria del seguro almacena toda la información sobre pérdidas relacionadas con el clima para informar las primas de las pólizas, pero que dichos datos no son de acceso público.

En este sentido, considera que esa información es crucial para la elaboración de tarifas y la presentación de informes en la industria del seguro. Por esto, considera que un desafío para tener en cuenta es el creciente aumento a los riesgos relacionados con el clima y la incertidumbre con respecto a si las pérdidas históricas predicen con precisión las pérdidas futuras.

