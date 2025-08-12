Afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil "se deterioró"
Estados Unidos afirmó este martes que la situación de los derechos humanos en Brasil "se...
- 1 minuto de lectura'
Estados Unidos afirmó este martes que la situación de los derechos humanos en Brasil "se deterioró" en 2024 y acusó al gobierno brasileño de reprimir "el debate democrático" y la "expresión de los simpatizantes" del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Los tribunales brasileños adoptaron medidas "desproporcionadas para socavar la libertad de expresión" y en internet, sostiene un informe anual sobre derechos humanos modificado por el Departamento de Estado para acomodarlo a las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump en política exterior.
La relación entre Washington y Brasilia es tensa. Trump acusa al país sudamericano, gobernado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de llevar a cabo una "caza de brujas" contra Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.
