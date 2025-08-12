LA NACION

Afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil "se deterioró"

Estados Unidos afirmó este martes que la situación de los derechos humanos en Brasil "se...

Presidente de Brasil
Afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil "se deterioró"

Estados Unidos afirmó este martes que la situación de los derechos humanos en Brasil "se deterioró" en 2024 y acusó al gobierno brasileño de reprimir "el debate democrático" y la "expresión de los simpatizantes" del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas "desproporcionadas para socavar la libertad de expresión" y en internet, sostiene un informe anual sobre derechos humanos modificado por el Departamento de Estado para acomodarlo a las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump en política exterior.

La relación entre Washington y Brasilia es tensa. Trump acusa al país sudamericano, gobernado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de llevar a cabo una "caza de brujas" contra Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

