Agencia antidrogas de EEUU anuncia amplio operativo contra cártel Jalisco Nueva Generación
La agencia antidrogas estadounidense (DEA) anunció este lunes un gran operativo contra el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación que se saldó con 670 detenidos y 22 toneladas de cocaína incautadas, en menos de una semana.
La operación se desarrolló entre el 22 y el 26 de septiembre dentro y fuera de Estados Unidos, y también se decomisaron 92,4 kilos de fentanilo, más de un millón de pastillas falsificadas, 6,6 toneladas de metanfetaminas, 33 kilos de heroína y 244 armas.
El cártel Jalisco Nueva Generación es considerado una "organización terrorista" por el gobierno de Donald Trump. Es un cártel "responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo" y de "violencia en todo Estados Unidos", advirtió el comunicado oficial.
Cualquier pista que conduzca a la detención del líder del cártel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", será recompensada con US$15 millones, recordó el texto.
