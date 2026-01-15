Agente de inmigración de EEUU dispara a un venezolano en Mineápolis

Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron autoridades de la ciudad, que pidieron "mantener la calma" una semana después de la muerte de una mujer en esa misma urbe de Estados Unidos.

"Entendemos que hay enojo (...). La Ciudad de Mineápolis vuelve a exigir que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron en X autoridades locales.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, murió en su auto el 7 de enero por disparos de un agente de ICE durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

Autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad", describiendo interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".