Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga en EE. UU.
Al menos tres personas murieron y 11 más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Lousiville con destino a...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Al menos tres personas murieron y 11 más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Lousiville con destino a Hawái, informó el gobernador de Kentucky, LA NACION.
"En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos. Pero creo que ese número va a aumentar. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos con lesiones muy graves que están siendo tratados en hospitales locales. De nuevo, creo que ese número también va a aumentar", dijo Beshear en una rueda de prensa el martes en la noche.
jgc/aha/db/mvl/db
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cuándo será la Luna llena en noviembre 2025
- 2
Elon Musk asegura que el 3I/ATLAS podría ser de origen alienígena: qué significa para la Tierra
- 3
A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Nueva York 2025
- 4
Elecciones en NYC, en vivo: minuto a minuto de los candidatos y las votaciones a la alcaldía de Nueva York