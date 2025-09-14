Albies impulsa tres y León conecta jonrón para Bravos que vencen 8-3 a Astros

ATLANTA (AP) — Ozzie Albies impulsó tres carreras con dos hits, incluyendo un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante en la quinta entrada, Sandy León conectó un jonrón en su primera apertura en más de dos años y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 8-3 a los Astros de Houston.

Matt Olson tuvo dos hits, incluyendo un jonrón, mientras los Bravos evitaron una barrida de tres juegos y pusieron fin a la racha de seis victorias consecutivas de Houston en el Truist Park. León añadió un jonrón de dos carreras contra el ex cerrador de los Bravos, Craig Kimbrel, en la séptima entrada después de impulsar una carrera con un rodado de selección en la segunda.

Cam Smith conectó un jonrón para Houston, que comenzó el día empatado con Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Hunter Stratton (1-1) permitió una carrera en dos entradas en relevo del zurdo de los Bravos, Joey Wentz, quien cedió dos carreras en cuatro entradas.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 y Yainer Diaz de 4-1 con una producida. El cubano Yordan Alvarez de 4-2 con una anotada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña de 4-0 con una anotada y Sandy León de 4-1 con una anotada y tres producidas. El dominicano Marcell Ozuna de 3-1.

