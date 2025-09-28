Alcalde de Nueva York Eric Adams anuncia que se retira de la carrera por la reelección

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció el domingo que no buscará la reelección en los comicios del 4 de noviembre, al abandonar una contienda seguida de cerca por el presidente Donald Trump.

"A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar con mi campaña de reelección", declaró Adams, debilitado por acusaciones de corrupción, en un video publicado en X.

"La constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiación de la campaña de retener millones de dólares han minado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria", agregó.

Adams, quien asumió como alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos en 2022 tras haber sido elegido por el Partido Demócrata, se ha convertido en una figura divisiva debido a sus problemas legales y su cooperación con Trump.

En abril, declaró que se presentaría a la reelección como independiente, una decisión que lo libró de las reñidas primarias demócratas, que ganó el autoproclamado socialista Zohran Mamdani.

En su declaración este domingo, Adams criticó veladamente a Mamdani, quien promete alquileres regulados, viajes gratuitos en autobús y guarderías para captar votos.

"Un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman que la respuesta es destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones. Eso no es cambio, es caos", advirtió Adams.

Desde hace semanas circulan rumores de que Adams se retiraría de la carrera por la alcaldía para dejar paso a Andrew Cuomo, exgobernador y fiscal general demócrata de Nueva York.

Adams, un exoficial de policía de una familia modesta y segundo alcalde afroestadounidense de Nueva York, vio caer su popularidad inicial ante las acusaciones de corrupción y el aumento del costo de la vida en la ciudad, entre otros problemas.

El alcalde fue acusado de fraude electrónico, solicitud de donaciones ilegales para campañas políticas extranjeras y una conspiración de soborno que involucraba a ciudadanos turcos y al menos a un funcionario turco. Él niega los cargos.

A principios de este año, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Nueva York que retiraran las acusaciones contra Adams.

La medida desencadenó una ola de renuncias en la fiscalía federal de Manhattan y en el Departamento de Justicia en Washington.

ev/vla/ad/db