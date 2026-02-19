Alcaldesa de Washington solicita ayuda a la Casa Blanca por masivo vertido de aguas residuales

La alcaldesa de Washington declaró el miércoles el estado de emergencia por un importante vertido de aguas residuales y solicitó ayuda a la Casa Blanca después de que el gobierno de Donald Trump criticara a los líderes locales por su respuesta a la emergencia.

Hace un mes se rompió una tubería que transportaba desechos desde la capital estadounidense y partes de los estados vecinos de Maryland y Virginia, lo que provocó el derrame de cientos de millones de litros de residuos al río Potomac.

El desastre ecológico se ha convertido en un peligro para el ecosistema y los residentes que lo utilizan como fuente de agua potable, al tiempo que ha avivado la lucha política entre el republicano Trump y una estrella en ascenso del Partido Demócrata, el gobernador de Maryland, Wes Moore.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, solicitó una declaración presidencial de desastre y "declaró una emergencia pública local" con el fin de obtener fondos federales para su contención, informó su oficina en un comunicado el miércoles.

Los científicos han detectado concentraciones peligrosamente altas de bacterias procedentes de materia fecal, incluida la "E. coli", en las aguas afectadas por el vertido.

Dado que la fuga se produjo en Maryland, río arriba con respecto a Washington, gran parte de ella llegó a las aguas que bordean la capital.

El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Moore de haber "abandonado y descuidado" la tubería de 60 años, y afirmó que el gobierno federal estaba dispuesto a intervenir y ayudar, si se le pedía.

El martes, Trump envió un mensaje contundente en su red Truth Social a las autoridades de Maryland, Virginia y Washington: "Si no pueden hacer el trabajo, tienen que llamarme y pedirme, educadamente, que lo arregle".

El día anterior había criticado la mala gestión del asunto por parte de los demócratas, en particular de Moore, considerado un posible candidato presidencial.

"El presidente está mintiendo al público", escribió Moore en la red social X, al afirmar que "la tubería de alcantarillado se encuentra en terreno federal".

Moore también ha dicho que se invitó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a asistir a una reunión sobre las reparaciones de la infraestructura, pero que esta se negó.

Se espera que los trabajos urgentes duren entre cuatro y seis semanas.