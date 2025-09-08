Alcaraz dice que completar el Grand Slam es su "primer objetivo"

Tras alzar el domingo su segundo título del Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz dijo que su próximo gran objetivo es conquistar el único torneo de Grand Slam que le falta, el Abierto de Australia.

Alcaraz, que el domingo derrotó a Jannik Sinner en la final del US Open, se convertiría en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes torneos si levanta el trofeo en Melbourne el próximo enero.

"Es mi primer objetivo, para ser honesto", afirmó el español, de 22 años, en la conferencia de prensa en Flushing Meadows, en Nueva York.

"Cuando voy a las pretemporadas con lo que quiero mejorar, lo que quiero lograr, el Abierto de Australia está ahí", recordó.

"Siempre es el objetivo principal para mí completar un Grand Slam de carrera. Así que será genial", afirmó.

Por ahora Alcaraz tiene en su palmarés seis trofeos grandes: dos del US Open (2022 y 2025), dos de Wimbledon (2023 y 2024) y dos de Roland Garros (2024 y 2025)

Su compatriota Rafael Nadal, retirado con 22 coronas, posee el récord como el más precoz en conquistar los cuatro torneos, hazaña culminada en 2010 a los 24 años.

"Obviamente voy a intentar hacerlo el próximo año, pero si no es el próximo, espero hacerlo en dos, tres o cuatro", auguró.

Con su triunfo ante Sinner, el español se aseguró volver a ser número uno de la ATP por primera vez desde septiembre de 2023.

"Uno de los objetivos de esta temporada era intentar recuperar el número uno lo antes posible o terminar el año como el número uno", recordó. "Para mí, lograrlo una vez más es un sueño. Y hacerlo el mismo día en que gano otro Grand Slam se siente aún mejor".

- "Mi mejor torneo" -

Con una consistencia que no había mostrado, Alcaraz sólo perdió un set en todo el torneo, en la final ante Sinner, y culminó la tarea con una actuación el domingo que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, consideró "perfecta".

"Tiene razón. creo que jugué perfecto", coincidió Alcaraz entre risas. "Si quería ganar el US Open y a Jannik, tenía que jugar perfecto".

"Siento que, desde las primeras rondas hasta la final, ha sido el mejor torneo que he jugado", consideró. "La consistencia de mi nivel durante todo el torneo ha sido realmente alta, de lo cual estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando".

En su conferencia de prensa, Ferrero dijo que Alcaraz tiene el talento para ganar muchos más trofeos grandes pero no quiere hacer esos cálculos, sino centrarse en el trabajo a corto plazo.

"No me puedo parar a pensar si Carlos va a ganar 20 Grand Slams, hay que vivir el día a día", afirmó.

"El potencial para ganar muchos títulos, muchos Grand Slams, está ahí pero no damos nada por supuesto. Nada es automático, hay que generarlo".

mw-gbv/ma