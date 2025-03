Alcaraz se cita con argentino Cerúndolo en los cuartos de Indian Wells

El español Carlos Alcaraz avanzó el miércoles a los cuartos de final de Indian Wells, donde enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, en una jornada que vio caer a las estrellas locales Taylor Fritz y Coco Gauff.

Alcaraz echó el cierre a los octavos de final de este Masters 1000 de la ATP sometiendo por 6-1 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov, quien le había batido en sus dos encuentros anteriores.

El ex número uno mundial encadena 15 partidos ganados seguidos en el desierto californiano, donde aspira a proclamarse campeón el domingo por tercer año consecutivo, una gesta sólo lograda por Roger Federer y Novak Djokovic.

A sus 21 años, Alcaraz buscará sus cuartas semifinales en Indian Wells el jueves ante Cerúndolo (26 de la ATP), a quien venció en su único encuentro anterior en 2024 en la hierba de Queen's.

"Está jugando muy bien", le reconoció Alcaraz en la conferencia de prensa. "No sé qué superficie es su favorita, si la arcilla o la pista rápida. Incluso hierba también. Eso significa que es un jugador completo".

"Tendré que concentrarme en mi tenis, en las cosas que tengo que hacer. Intentaré jugar agresivo, con pasión, pero va a ser un difícil", auguró.

Cerúndolo, número 26 de la ATP y único representante latinoamericano en octavos, derribó el miércoles a un nuevo miembro del top-10, el australiano Alex de Miñaur, por 7-5 y 6-3 en un choque en el que salvó una pelota de set.

Cerúndolo aspira a llegar a sus segundas semifinales de Masters 1000, tras las de Miami en 2022, con la confianza de su gran racha frente a las mejores raquetas del circuito.

Con la del miércoles, el argentino encadena seis victorias en sus siete últimos duelos ante miembros del top-10 a nivel de Masters 1000.

"Poder ganar estos partidos siempre me da ilusión y confianza para el rival que venga, sea un Top-10 o cualquier otro", dijo Cerúndolo a la AFP. "Puedo ganar y puedo perder, pero sé que tengo las condiciones para hacer un buen partido".

"Estoy trabajando mucho para estar un día en el mismo ranking de estos jugadores, porque ya les he ganado. Necesito mantener la consistencia", afirmó el sudamericano, ganador de tres títulos de ATP.

- Fritz se despide ante su público -

Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev (6) son los únicos supervivientes del top-10 después de la partida el miércoles de De Miñaur (10) y de Taylor Fritz (4).

El californiano sucumbió ante el británico Jack Draper por 7-5 y 6-4 y vio roto su sueño de alcanzar un segundo título ante su público después del de 2022.

Draper chocará el jueves ante Ben Shelton, el último estadounidense en pie.

Shelton se deshizo de su compatriota Brandon Nakashima por 7-6 (8/6) y 6-1 y, a sus 22 años, es el estadounidense más joven en cuartos desde Andy Roddick en 2004.

- Keys, la última esperanza -

En el WTA 1000, Coco Gauff sufrió una nueva decepción en Indian Wells al caer ante Belinda Bencic, quien disfruta de un exitoso regreso a las pistas después de su maternidad.

Bencic, que accedió al evento por invitación, remontó un set en contra ante la número tres mundial para imponerse por 3-6, 6-3 y 6-4.

La suiza, campeona olímpica en los Juegos de Tokio-2020, acabó tumbando a su mayor víctima desde su vuelta en octubre a la competición tras dar a luz a su primera hija.

El mes pasado conquistó el torneo WTA 500 de Abu Dabi, siendo la primera madre en lograr un título desde Elina Svitolina en mayo de 2023.

"Durante el partido me decía que no importa si no gano este partido, ya gané uno en la vida, tengo una familia hermosa", declaró Bencic. "Todavía quiero ganar en tenis pero mis prioridades han cambiado".

La rival de Bencic en cuartos será Madison Keys, última bala del tenis femenino estadounidense para lograr su primer título desde Serena Williams en 2001.

Keys, flamante campeona del pasado Abierto de Australia, pasó por un calvario para doblegar a la croata Donna Vekic por 4-6, 7-6 (9/7) y 6-3.

En cambio la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, avanzó sin apenas sobresaltos ante la británica Sonay Kartal (83) por 6-1 y 6-2.

La ganadora de tres títulos de Grand Slam sólo requirió de 72 minutos para meterse entre las ocho mejores de Indian Wells, uno de los pocos grandes torneos de pista dura que se le resisten.

Su rival del jueves será la rusa Liudmila Samsonova, que venció a la italiana Jasmine Paolini en dos sets.

gbv/cl