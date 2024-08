Alerta de Ford y Mazda: llaman a no conducir 457.000 autos por posibles explosiones de sus airbags

Escuchar

Las automotrices Ford y Mazda advirtieron a los propietarios de coches antiguos que existen más de 475.000 vehículos en Estados Unidos con bolsas de aire (airbags) defectuosas. El aviso afecta a más de 374.000 vehículos de las marcas Ford, Lincoln y Mercury, fabricados entre 2004 y 2014, y a 83.000 vehículos de Mazda, de modelos entre 2003 y 2015.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), la explosión de las bolsas de aire de la marca china Takata que poseen los mencionados autos, fue una de las causas de muerte de al menos 27 personas en Estados Unidos durante los últimos 10 años.

Por parte de Ford se estima que la cantidad afectada es de 374.290, en los que se incluyen algunos vehículos como el Ranger, GT y Mustang. Ford Argentina

“La advertencia de no conducir afecta a todos los vehículos Ford, Lincoln y Mercury que han sido retirados del mercado y aún no han sido reparados, así como a todos los vehículos Mazda equipados con bolsas de aire Takata no desecantes”, informó la NHTSA en un comunicado.

En el caso de Ford, se estima que alrededor de 374.290 unidades están afectadas, lo que incluye modelos como el Ranger, el GT y el Mustang. Para Mazda, la advertencia abarca 82.893 unidades, la mayoría de las cuales son de los modelos CX-9 y RX-8.

La NHTSA informó que al menos 27 personas han fallecido en Estados Unidos debido a la explosión de las bolsas de aire y que cerca de 400 personas han resultado heridas. Ante esta grave situación, la agencia ha instado a todos los propietarios de estos vehículos a realizar una revisión para evitar futuros accidentes.

Mazda fue advertido por los más de 84 mil vehículos que cuentan con este sistema de airbag

Es importante tener en cuenta que algunos de estos vehículos tienen más de 20 años, lo que incrementa el riesgo de que las bolsas de aire exploten en caso de una colisión. “La antigüedad del airbag es un factor que puede contribuir a una posible explosión”, advirtió la agencia gubernamental.

Los propietarios de estos automóviles deben contactar al concesionario donde realizaron la compra para programar una reparación gratuita. Ford y Mazda también ofrecen servicio de remolque sin costo adicional y, si es necesario, un vehículo de préstamo hasta que pueda ser reparado el rodado en cuestión.

Para verificar si un automóvil está afectado, los clientes pueden visitar el sitio web de la NHTSA e ingresar su número de placa. También pueden revisar la sección de retiros en los sitios web de Ford y Mazda. Si surgen dudas, se puede llamar a la línea directa de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras al 888-327-4236, disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

LA NACION