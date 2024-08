Alerta green card: estas empresas de agricultura contratan a migrantes sin título y los patrocinan

Escuchar

Una gran cantidad de empresas de Estados Unidos patrocinan a sus trabajadores para que puedan obtener su green card y de esta forma convertirse en residentes permanentes de ese país. En los últimos años, un grupo de cinco compañías del rubro agricultura, silvicultura, pesca y caza solicitaron más de 600 certificaciones laborales para tarjetas verdes (LC, por sus siglas en inglés).

Oportunidades para acceder a la green card

En el portal My Visa Jobs publicaron el ranking de las empresas que más LC presentaron. No obstante, también aclararon que esto no es un indicativo de que formalmente se les hayan otorgado. Para que el proceso se cumpla, es el empleador el que debe solicitar y recibir el documento del Departamento de Trabajo. Luego, se presenta el Formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

South Georgia Pecan Company

1. South Georgia Pecan Company

South Georgia Pecan Company se fundó en 1913 como una pequeña planta de descascarado de nueces, propiedad de la familia Pearlman de la ciudad de Valdosta, Georgia. La compañía estaba conducida por dos hermanos, William y Sidney Pearlman, según se indica en la página oficial del lugar.

South Georgia Pecan Company presentó 206 certificaciones laborales para tarjetas verdes desde el año fiscal 2020 al 2022, según la fuente citada. Esto la ubicó en el puesto 1119 entre todos los patrocinadores de visas. Los trabajadores provenían de Vietnam, Corea del Sur, Venezuela y Japón.

Todos los puestos ocupados en la empresa fueron de empaquetadores de nueces. El salario para 2022 fue de US$19.968 al año, mientras que en 2023 tuvo un leve incremento a US$19.975.

Nature´s Way Farms

2. Nature´s Way Farms

Nature´s Way fue fundada por Murray Crawford en 1979 en Faison, Carolina del Norte. “Los comienzos de la empresa fueron como corredor de productos frescos que vendía frutas y verduras a minoristas regionales”, explican. “Luego, en 1989, decidió expandirse al reenvasado de patatas”, señala la empresa.

Natures Way Farms presentó 169 certificaciones laborales para tarjetas verdes entre 2020 y 2022. En My Visa Jobs el trabajo está marcado como “obrero”, sin mayores precisiones. El lugar de procedencia de los postulantes fue: Colombia, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Portugal, Haiti y Argentina. El salario llegó a los US$20.431 en 2023.

R Plants Inc

3. R Plants Inc

R Plants Inc presentó 101 certificaciones laborales para tarjetas verdes desde el año fiscal 2020 al 2022. Esto la llevó a ocupar el puesto 2497 entre todos los patrocinadores de visas. Los trabajadores provenían de Colombia, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Vietnam, Perú, Ecuador y Bolivia.

La compañía se fundó en 1997 en Homestead, Florida. “Comenzó con una pequeña casa de propagación, un camión y mucha determinación para vender plantas”, se describe en su página web.

El trabajo que aceptaron esas 101 personas era como obrero de la empresa. El salario anual de 2023 fue de US$20.971. My Visa Jobs indica que ninguno de los trabajadores contaba con un título superior.

Riverview

4. Riverview

La empresa Riverview, entre 2020 y 2022, presentó 133 certificaciones laborales para tarjetas verdes. Además, ocupó el puesto 1730 entre todos los patrocinadores de visas. Los trabajos que ofreció eran para: científico de animales (98 puestos), operador de equipo agrícola (22 puestos), operador de equipo de construcción (nueve puestos), técnico en ingeniería mecánica (dos puestos) e ingeniero mecánico (un puesto).

Riverview comenzó como una granja de cultivo y cría de ganado vacuno de propiedad familiar en 1939.

Los salarios más altos fueron para:

Ingeniero mecánico, US$47.244 anuales

Operador de equipo de construcción US$47.244 anuales

Especialista en salud del rebaño US$47.244 anuales

5. Allen Harim Foods, Llc

Allen Harim Food presentó 64 certificaciones laborales para tarjetas verdes desde el año fiscal 2020 al 2022. Esto hizo que ocupe el puesto 3983 entre todos los patrocinadores de visas. Es un productor líder de pollo sin antibióticos, con más de 100 años de experiencia, según cuentan en su web.

El trabajo ofrecido era como “trabajador de producción avícola”. Quienes ocuparon el puesto llegaron desde Mongolia, Vietnam, Camboya, Filipinas y Perú. La granja donde realizaban sus tareas se encuentra Harbeson, una comunidad no incorporada en el centro este del condado de Sussex, en el estado de Delaware. El salario anual de 2023 fue de US$29.744.

