Alerta para buscar refugio por una nube química cerca de Atlanta: ¿qué tan peligrosa es?

Los habitantes ubicados al este de Atlanta recibieron el martes una advertencia sobre la necesidad de buscar refugio frente a la amenaza de que los vientos cambien de dirección y desplacen hacia su zona una nube química generada por el incendio en la fábrica de cloro BioLab en Conyers. Lo mismo ocurrió en el condado de Rockdale, donde se emitió una orden de confinamiento el lunes por la noche, después del incidente.

Se incendió BioLab, una planta de productos químicos para piletas y spas X @unitedalerts

El fuego en la fábrica BioLab en Conyers lanzó una espesa columna de humo en tonos naranjas y negros, lo que provocó quejas de los vecinos, quienes reportaron un fuerte olor a sustancias químicas y una capa de neblina visible desde varios kilómetros a la redonda, según informó AP News.

¿Qué tan peligrosa es la nube de humo química?

“Debido al clima, la columna de humo se está inclinando y se está moviendo por todo el condado. Si la nube se mueve sobre su vecindario, por favor, refúgiese en el lugar hasta que la nube se vaya”, advirtieron las autoridades del condado de Rockdale a los residentes en las redes sociales, el martes por la mañana.

Luego, extendieron el tiempo de confinamiento y les sugirieron a los residentes que se resguarden desde las 19 hasta las 7 de cada días hasta al menos el próximo viernes. Según argumentaron, en horas de la tarde y durante la noche, la calidad del aire podía reducirse a niveles peligrosos para quienes se encuentren bajo la influencia directa de la nube. A su vez, las autoridades recomendaron a las personas que presentaran síntomas como irritación en las vías respiratorias o problemas al inhalar, que se comunicaran con el Centro de Intoxicaciones de Georgia.

Así se ve la nube de humo que preocupa a la población en Atlanta X @Sra.Harmony58

¿Qué dicen las autoridades?

Aunque el fuego fue controlado el domingo por la tarde, el lugar continuó desprendiendo una columna de humo hasta el martes. Los bomberos trabajaron en el lugar durante varios días, pero las condiciones climáticas hicieron que los olores asociados continuaran afectando a los suburbios de la región este de Atlanta. Sin la presencia de un viento constante que disperse la contaminación, la bruma persistente seguirá cubriendo gran parte del área.

El sitio web de la fábrica BioLab describe la planta como parte de la producción de químicos para el cuidado de piscinas y spas de KIK Consumer Products, con sede en Lawrenceville, Georgia. Según desarrolla ABC News, los residentes de la zona expresaron su enojo, ya que los directivos de la empresa no especificaron en sus declaraciones qué tipo de “productos” se estaban quemando.

En este sentido, el presidente de la Junta de Comisionados del condado de Rockdale, Oz Nesbitt, dio una conferencia de prensa y pidió a la población evitar salir de los hogares si no era estrictamente necesario. “Si no tiene que estar afuera, si no tiene que estar en la calle, quédese en casa”, enfatizó.

Se incendió la fábrica de BioLab en Conyers X @Sra.Harmony58

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también confirmó que estaba monitoreando los niveles de cloro y compuestos relacionados en la atmósfera. Debido al alto nivel de preocupación, publicaron una herramienta interactiva que permite a los ciudadanos ver datos en tiempo real del área que rodea al incidente. Además, se comprometieron a difundir resultados de pruebas de calidad del aire cada 12 horas.

LA NACION