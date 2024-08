Alertan sobre estas galletas con chispas de chocolate por “reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales”

Escuchar

El 9 de agosto de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta en respuesta a un retiro del mercado anunciado por la empresa Too Good Gourmet. La advertencia se dirige las personas con alergia o sensibilidad severa a la leche, ya que las populares galletas Meijer Dunking Cookies Chocolate Chip, que produce la compañía, contienen este alérgeno no declarado que podría desencadenar reacciones graves o incluso mortales en quienes las consuman.

Alerta de la FDA por las galletas con chispas de chocolate

El producto afectado, que se distribuyó en tiendas Meijer ubicadas en los estados de Michigan, Indiana, Illinois, Ohio, Kentucky y Wisconsin, se presenta en un envase transparente de 10 onzas (283,5 gramos) con una etiqueta de color azul y blanco, y el código de barras UPC 713733712972. Según la alerta, todos los lotes del producto, independientemente de su fecha de caducidad, se incluyen en este retiro preventivo.

Hasta el momento, ni Too Good Gourmet ni Meijer recibieron quejas de consumidores ni reportes de enfermedades asociadas con el consumo de estas galletas. Sin embargo, su presencia no declarada en la lista de ingredientes es un riesgo para aquellos que no toleran este componente.

Error en la declaración de ingredientes motiva la alerta de la FDA

El error en la declaración de ingredientes se descubrió durante una revisión interna de Too Good Gourmet, pero no se notificó a Meijer hasta después de la distribución del producto. Esta situación llevó a la decisión de retirar el lote completo del mercado como medida de precaución para proteger a los consumidores.

La FDA recomienda a los consumidores que hayan adquirido este producto que eviten su consumo y lo devuelvan a cualquier tienda Meijer para recibir un reembolso completo. Las personas que presenten síntomas de una reacción alérgica, como dificultad para respirar, hinchazón de la cara o lengua, urticaria o mareos, deben buscar atención médica de inmediato.

El producto afectado, que se distribuyó en tiendas Meijer ubicadas en los estados de Michigan, Indiana, Illinois, Ohio, Kentucky y Wisconsin (Imagen de Meijer Newsroom) Hand-out - Meijer

Para más información o consultas, los consumidores pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Meijer llamando al 800-543-3704, disponible todos los días de 7 a. m. a 1 a. m. EDT. También pueden contactar directamente a Too Good Gourmet al 510-317-8150, en horario de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. PST.

La FDA monitorea la situación y trabaja con las empresas involucradas para garantizar la seguridad de los productos alimenticios en el mercado.

LA NACION