Alexander-Arnold se asienta en el Real Madrid en busca de la gloria en el Mundial

El Real Madrid pagó extra al Liverpool para traer al defensa Trent Alexander-Arnold antes de tiempo para competir en el Mundial de Clubes. La apuesta está dando sus frutos mientras se preparan para enfrentarse al Borussia Dortmund en los cuartos de final.

El internacional inglés fue el artífice del único gol del partido, anotado por Gonzalo García, en la victoria por 1-0 del equipo de Xabi Alonso sobre el gigante italiano Juventus en los octavos de final.

En cuanto el técnico merengue dispuso de los efectivos necesarios, cambió a una defensa de tres, por lo que Alexander-Arnold se ha beneficiado de jugar como lateral derecho en los dos últimos partidos.

Ahí es donde debe continuar jugando el sábado contra el Dortmund en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

El centro flotado del exdefensa de los Reds para Gonzalo contra la Juve fue precisamente el tipo de producción ofensiva que llevó al Madrid a ficharle.

“Ya podría haber dado muchas más asistencias”, declaró el guardameta blanco Thibaut Courtois. “En los entrenamientos es horrible jugar contra él. Sus saques de esquina son de otro nivel”.

“No creo haber visto a un tipo así, con tanta calidad. Como portero es una pesadilla, pero me ayudará a mejorar”.

Reivindicado

El capitán del Madrid, Dani Carvajal, ha vuelto de una lesión de larga duración, pero es posible que acabe siendo utilizado más como central que en la posición de lateral ahora que ha llegado Alexander-Arnold.

Los blancos pagaron 10 millones de euros (US$11,75 millones), según informes de prensa, para fichar al jugador de 26 años un mes antes de que expirara su contrato con el Liverpool.

Pero ya han ganado aproximadamente 54 millones de euros por alcanzar la ronda de los ocho mejores del Mundial de Clubes.

Tras pasar algunos apuros en el lateral derecho contra Al Hilal en el debut (1-1), el británico no ha hecho sino mejorar.

La derrota por 4-3 del Manchester City a manos del club saudí demostró a posteriori que los problemas de defensa no eran enteramente obra suya.

Sacudida en la defensa

Además de vencer al Dortmund en la final de la Liga de Campeones de 2024, el Madrid remontó dos goles de desventaja y le endosó un 5-2 esta temporada en la fase de grupos de la misma competición.

Sin embargo, ambos equipos han cambiado significativamente desde entonces.

Tienen nuevos entrenadores, el recién nombrado Alonso y el del Dortmund, Niko Kovac, que ha hecho un buen trabajo desde que llegó en enero, ayudándoles a asegurarse la clasificación para la Champions de la próxima temporada.

Las llegadas de Alexander-Arnold y Dean Huijsen han sacudido la defensa madrileña, mientras que los aurinegros incorporaron a Jobe Bellingham, procedente del Sunderland inglés. Sin embargo, el centrocampista recibió una tarjeta amarilla contra el Monterrey mexicano en la victoria por 2-1 en octavos, por lo que está suspendido para el choque contra el Madrid y, por lo tanto, no se enfrentará a su hermano mayor, Jude Bellingham. El delantero francés del Madrid Kylian Mbappé no marcó en la goleada al Dortmund en octubre en medio de una crisis de confianza, pero desde entonces ha encontrado su mejor forma. Al alza Tras regresar de una fuerte gastroenteritis como suplente contra la Juventus, Mbappé querrá ser titular contra el equipo de la Bundesliga y aumentar su cuenta de 43 goles en el actual curso. El exjugador del Paris Saint-Germain, que se enfrentará a su antiguo club en semifinales en caso de que ambos avancen, podría sustituir a Gonzalo, a pesar de que el jugador de 21 años ha marcado tres goles en el torneo. "Vi un gran balón que venía de Trent, vi que (el defensor merengue Antonio) Rüdiger no llegó y me dije: '¡esto es mío!", dijo Gonzalo sobre su gol de cabeza ante la Juventus. La asistencia fue, de momento, la única del lateral británico desde que se enfundó la casaca del equipo más laureado de Europa. Con Gonzalo o Mbappé, el británico seguirá poniendo a prueba su inicio de camino hacia la gloria en un equipo donde la presión no da tregua. rbs/ea/raa/cl