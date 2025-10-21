Alguacil e inmigrante resultan heridos tras disparos de policía migratoria en EEUU

Un alguacil estadounidense y un extranjero resultaron heridos este martes cuando un agente de la policía migratoria abrió fuego durante una operación en Los Ángeles, informó el gobierno.

El incidente ocurrió cuando oficiales de migración intentaban capturar de nuevo a un "extranjero ilegal" en una operación que contó con el apoyo de los alguaciles federales, informó Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional.

"El extranjero ilegal utilizó su vehículo como un arma y comenzó a embestir a la patrulla de las fuerzas del orden en un intento de huir", agregó McLaughlin en redes sociales.

"Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y dispararon tiros de defensa", describió.

"El extranjero ilegal fue impactado en el codo, y un oficial fue impactado en la mano por una bala que rebotó. Ambos están en el hospital", detalló.

Imágenes tras el incidente muestran a un vehículo atrapado por otros tres.

El uso de vehículos de las fuerzas del orden para bloquear carros se ha vuelto una práctica común durante las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, en particular en ciudades liberales como Los Ángeles.

En varias ocasiones, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron que eran blanco de embestidas, pero después se revelan videos en los que se ve que los uniformados fueron quienes iniciaron el contacto.

La semana pasada un activista en el cercano condado de Ventura fue arrestado luego de un choque por el cual los agentes lo responsabilizaron.

Las imágenes grabadas por testigos mostraron que el vehículo federal fue el que golpeó el auto del sujeto.

En Chicago, la patrulla fronteriza le disparó a una mujer luego de que supuestamente golpeara el carro de un oficial, pero sus abogados argumentan que ella fue embestida por los agentes.

hg/pr/val