Algunos camiones de ayuda humanitaria fueron “interceptados” por la población en Gaza, dice la ONU

Un "pequeño número" de los cerca de 90 camiones de la ONU que entregaron ayuda humanitaria en Gaza el miércoles por primera vez desde principios de marzo fueron "interceptados" por residentes amenazados por la hambruna, dijo el jueves un portavoz de la ONU.

"Tenemos entendido que un pequeño número de camiones que transportaban harina fueron interceptados por residentes y su carga retirada", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, sin utilizar la palabra "saqueo".

"Por lo que sé, no se trató de un acto criminal con hombres armados, fue lo que a veces he descrito como autodistribución, que refleja el alto nivel de ansiedad de los habitantes de Gaza que no saben cuándo se producirá la próxima entrega de ayuda humanitaria", insistió.

Tras el anuncio de Israel el domingo de que permitía la entrada de ayuda limitada en el territorio después de dos meses y medio de bloqueo, la ONU mostró su preocupación por el riesgo de que se produjeran saqueos.

Israel ha permitido la entrada de unos 200 camiones de la ONU en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, que deben ser descargados inmediatamente y luego vueltos a cargar en otros vehículos antes de que puedan llegar a los almacenes de la ONU.

La ONU informó la víspera que alrededor de 90 camiones con alimentos para bebés, harina y medicamentos pudieron salir de Kerem Shalom el miércoles para su distribución en la Franja.

El Programa Mundial de Alimentos anunció que había podido suministrar harina a varias panaderías, lo que permitió "hacer pan fresco por primera vez en más de dos meses".

Hacia las 15:00 GMT del jueves, ningún otro convoy había salido de Kerem Shalom, dijo Dujarric.

"El cargamento de ayer es limitado en cantidad y está lejos de ser suficiente para cubrir la escala (de las necesidades) de los 2,1 millones de habitantes de Gaza", dijo, tras precisar que todavía no se permite la entrada de otro tipo de mercancías como alimentos frescos, productos de higiene y combustible.

