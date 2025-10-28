Alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de "escaramuzas", afirma vicepresidente de EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de "escaramuzas", después de que Israel bombardeara el territorio palestino y acusara a Hamás de atacar a sus tropas.

"El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas", afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca.

"Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero creo que la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá".

La agencia de defensa civil de Gaza informó que al menos nueve personas murieron en ataques contra varias partes del territorio palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había ordenado previamente "poderosos bombardeos" en Gaza.

Vance fue uno de los varios altos funcionarios estadounidenses que acudieron a Israel la semana pasada para reforzar la frágil tregua entre Israel y Hamás que Trump negoció a principios de este mes.

El propio Trump visitó Israel y Egipto el 13 de octubre, dio una vuelta de la victoria y declaró: "Por fin tenemos paz en Oriente Medio".

dk/md/mr/db/mr/db/atm