Alza inesperada de reservas de petróleo en EE.UU. (+2,4 millones de barriles)

Las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos aumentaron de forma inesperada la semana pasada, según datos publicados el miércoles por la Administración de Información Energética estadounidense (EIA).

En la semana que finalizó el 29 de agosto, estos inventarios se incrementaron en 2,4 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una disminución de alrededor de 1,9 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

En total, sin contar las reservas estratégicas, las existencias se situaron en 420,7 millones de barriles, por debajo de la media del periodo de los últimos cinco años, según la EIA.

Las reservas estratégicas continuaron aumentando, hasta alcanzar los 404,7 millones de barriles.

Esta alza se debe en parte a mayores importaciones que la semana anterior (+500.000 barriles diarios). Por el contrario, las exportaciones se mantuvieron estables.

Las refinerías estadounidenses trabajaron a un 94,3% de su capacidad, frente al 94,6% de la semana anterior. Una menor actividad tiende a hacer aumentar las reservas de crudo, ya que estas refinan menos.

La producción de crudo en Estados Unidos disminuyó muy levemente, hasta los 13,43 millones de barriles diarios, frente a los 13,44 millones del periodo anterior.

El aumento de las reservas también se explica en parte por un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los periodos anteriores.

