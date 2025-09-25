LA NACION

Amazon pagará US$2500 millones para resolver acusaciones sobre inscripciones engañosas a Prime

Gene J. Puskar - AP

SEATTLE (AP) — Amazon ha alcanzado un acuerdo histórico de US$2500 millones con la Comisión Federal de Comercio, que le acusaba de engañar a los clientes para que se inscribieran en Prime y dificultarles la cancelación.

La empresa de Seattle pagará US$1000 millones en multas civiles, la multa más grande en la historia de la agencia conocida como la FTC, y US$1500 millones se pagarán a los consumidores que fueron inscritos involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves.

El juicio en Seattle comenzó esta semana después de que el caso se presentara hace dos años.

Amazon no admite ninguna ilegalidad en el acuerdo. No ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

