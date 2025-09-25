Amazon pagará US$2500 millones por prácticas en Amazon Prime

Amazon acordó el jueves pagar US$2500 millones para resolver las acusaciones de un regulador estadounidense que la acusa de prácticas engañosas para inscribir a los consumidores en Amazon Prime.

La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada ante un tribunal federal de Seattle, alega que Amazon engañó a sabiendas a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, con una tarifa de US$139 al año, durante el proceso de pago.

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en un caso de protección al consumidor.

El caso se centra en dos acusaciones principales: que Amazon registró a los clientes sin su consentimiento explícito mediante procesos de pago confusos, y que creó un sistema de cancelación deliberadamente complejo, apodado internamente "Ilíada", en honor a la epopeya de Homero sobre la larga y ardua Guerra de Troya.

La FTC afirma que el proceso de pago de Amazon obliga a los clientes a navegar por interfaces confusas donde, para rechazar la membresía Prime, era necesario encontrar enlaces pequeños y discretos, mientras que para registrarse en el servicio se utilizaban botones prominentes.

También asegura que información crucial sobre el precio y la renovación automática de Prime a menudo se ocultaba o se divulgaba en letra pequeña.

En virtud del acuerdo, Amazon deberá reformar sus procesos de inscripción y cancelación de Prime, incluyendo opciones claras de rechazo y simplificación de los procedimientos de cancelación.

Tendrá igualmente que implementar nuevos requisitos de divulgación antes de cobrar a los consumidores.

El tribunal ya había dictaminado la semana pasada que las suscripciones de Amazon Prime están sujetas a las leyes de protección al consumidor y que Amazon obtuvo la información de facturación de los consumidores antes de divulgar completamente los términos de la suscripción.

En la propuesta de acuerdo, presentada antes del tercer día de testimonios en el tribunal de Seattle, la empresa no admite ni niega haber actuado mal.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de más información de la AFP.

El caso forma parte de una serie de demandas interpuestas en los últimos años, tanto por republicanos como por demócratas, en un esfuerzo para frenar el poder de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

arp/ksb/dg/dga