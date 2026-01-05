América Latina muestra en el Consejo de Seguridad sus divisiones ante la crisis entre Venezuela y EEUU

América Latina mostró este lunes sus divisiones ante la crisis entre Estados Unidos y Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre llamados a respetar la soberanía nacional venezolana de unos y el respaldo a la operación militar de Washington de otros.

La captura y traslado del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York tras un ataque militar en territorio venezolano provocó la reunión de urgencia del máximo órgano de la ONU.

"Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe", declaró la representante colombiana, Leonor Zalabata Torres.

Colombia ingresó en el Consejo de Seguridad este mes de enero, y pidió la reunión urgente del máximo órgano de la ONU a petición de Venezuela.

Previamente el secretario general de la ONU, António Guterres, había exhortado a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

"Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo", criticó la embajadora colombiana.

En parecidos términos se expresó el embajador brasileño, Sergio Franca Danese. "El atentado contra la soberanía de cualquier país afecta a toda la comunidad internacional", indicó.

"Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar", dijo la embajadora Paula Narváez.

- "Un avance decisivo contra el narcoterrorismo" -

El más firme aliado de Donald Trump en la región, el presidente argentino, Javier Milei, se mostró resueltamente favorable a la intervención militar a través de su embajador en la ONU, Francisco Tropepi.

Argentina "confía en que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia", declaró.

Aunque Panamá ha mantenido un pulso con el gobierno de Trump en 2025 a causa del canal, el representante del país centroamericano, Eloy Álfaro de Alba, mostró un punto de vista mucho más crítico con Caracas que con Washington.

Panamá "desea manifestar su compromiso inquebrantable con la soberanía de los Estados", empezó diciendo su embajador.

Pero "considera igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo", añadió.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino "no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo" en Caracas, añadió.

Eso incluye a la presidenta interina designada por la corte suprema de Venezuela, Delcy Rodríguez, añadió.

Trump sorprendió a propios y extraños al declarar que estaba dispuesto a darle un margen de confianza a Rodríguez, aunque advirtió que será Estados Unidos quien "gobernará" de facto al país petrolero.

Luego la amenazó directamente con una suerte "peor que la de Maduro" si no se aviene a sus intenciones.

Maduro es el líder del denominado cártel de los Soles, un grupo que no existe como tal, según expertos, y "la salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela", pidió por su parte el paraguayo Darío Filártiga.

Las intervenciones de los países fueron presenciadas por el embajador venezolano, Samuel Moncada, que aseguró que su gobierno mantiene "el control efectivo sobre todo su territorio" y pidió la libertad inmediata de Maduro.