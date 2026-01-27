"American Doctor", el documental que cuenta la brutalidad de la guerra en Gaza

Al inicio del documental "American Doctor", sobre tres médicos estadounidenses en hospitales de Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás, su directora Poh Si Teng se niega a filmar a un niño palestino ya fallecido que uno de los personajes le muestra

A Teng, que estrenó su película en el Festival de Sundance en Park City el viernes, le preocupa que tendrá que difuminar la cruda escena para preservar la dignidad del niño, pero el médico al que entrevista la interpela

"No los dignificas a no ser que permitas que su memoria, sus cuerpos, cuenten la historia de este trauma, de este genocidio", le dice el médico judío-estadounidense Mark Perlmutter

"Eso es lo que tus impuestos hicieron, los de mis vecinos. Ellos tienen el derecho de saber la verdad", afirmó. "Tienes la responsabilidad, como yo, de decir la verdad. Difuminar esto es una mala práctica periodística"

A pesar de un frágil alto el fuego en vigor desde octubre, la violencia continúa entre las fuerzas israelíes y Hamás, causando víctimas entre la población civil, incluidos decenas de niños, según Unicef

Investigadores de la ONU han acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza, un señalamiento que el gobierno israelí considera como "distorsionado y falso", además de denunciar a sus autores por antisemitismo

Contrabando de antibióticos

Teng cuenta a través de Perlmutter y otros dos médicos —uno palestino-estadounidense y otro zoroastriano no practicante— la brutalidad infligida a una población mayoritariamente civil en Gaza desde que Israel lanzó su represalia por el ataque del movimiento palestino Hamás en octubre de 2023

Los tres médicos trabajan junto a colegas palestinos, prestando auxilio a heridos con miembros amputados y heridas abiertas. Pero también acuden a los centros del poder en Washington y a medios israelíes y estadounidenses para hablar sobre la situación en Gaza

Además muestra las dificultades que atraviesan para obtener equipamiento quirúrgico y el contrabando de antibióticos que deben hacer debido al bloqueo de Israel

Muchos voluntarios trabajan en centros de salud pese a que son blanco de bombardeos de las fuerzas armadas de Israel, como ocurrió con el llamado "golpe doble" contra el hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en agosto de 2025

Israel afirma que apunta a "terroristas" en esos establecimientos y sostiene que combatientes de Hamás se atrincheraron en túneles bajo los hospitales

El médico Feroze Sidwha insiste en varios momentos en que nunca vio túneles debajo de los hospitales y que, inclusive si hubiese combatientes heridos, tampoco eso lo convierte en un objetivo legítimo

"Los estadounidenses merecen la oportunidad de saber qué está pasando, en qué se usa su dinero y, ya sabes, simplemente decidir. ¿Realmente quieren que esto se haga?", dijo a la AFP en el Festival de Sundance

"Estoy bastante seguro de que la respuesta es 'no'", añadió

El documental está dedicado a los cerca de 1.700 trabajadores de la salud que han muerto desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023