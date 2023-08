AMLO trató al gobernador de Texas de inhumano por la barrera flotante en el río Bravo

escuchar

Luego del hallazgo de dos personas sin vida en la zona del río Bravo, donde se ordenó la instalación de una barrera de boyas para impedir los cruces de inmigrantes por agua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se expresó con contundencia. En un mensaje que formó parte de su habitual conferencia matutina, le reclamó responsabilidad al gobernador de Texas, Greg Abbott, y remarcó que “no debería de actuar así, que es inhumano”. El mandatario pidió que reconsiderara sus políticas y anticipó que tomará acciones al respecto.

“No debe de tratarse así a nadie. Eso no es de gente buena, y solo siendo buenos podemos ser felices”, afirmó el mandatario mexicano, un día después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmara el hallazgo de dos cuerpos en la frontera entre México y Estados Unidos, a la altura de la ciudad texana de Eagle Pass.

El presidente de México reafirma críticas al gobernador de Texas por barrera flotante

El presidente también explicó a los medios que “ya se está demandando que retiren esas boyas, y que es violatorio a la soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso”, puntualizó. No obstante, fue cuidadoso al hablar sobre la responsabilidad de las muertes: “Lo tenemos que ver con mucha objetividad, hay que tener la información, para no actuar así, como actúan algunos, ¿no? Porque no somos iguales”.

López Obrador ya se había referido a la medida implementada por el gobierno de Texas. A principios de julio, calificó la instalación de las enormes boyas flotantes como un acto “publicitario, provocativo y corriente” de la administración en Texas. Asimismo, acusó que el gobierno de ese estado solo quería favorecer a ciertos sectores de la población estadounidense.

Los reproches del gobierno mexicano fueron respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que impuso una demanda contra la política fronteriza impulsada por Abbott, para obligar a que se retire la línea de 305 metros de boyas naranjas en medio del río que marca la frontera entre los dos países.

Texas asegura que dispone de elementos de las fuerzas de seguridad para resguardar la frontera con México frente a Eagle Pass Eric Gay - AP / Eric Gay

Texas responde con contundencia a AMLO

El portavoz del gobernador Greg Abbott, Andrew Mahaleris, contestó a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de forma determinante a través del Dallas Morning News. En su mensaje, recriminó al gobierno de México que debe tomar acciones por cuenta propia: “Si realmente se preocupan por la vida humana, deberían hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

Aunque todavía no hay confirmación de manera oficial, el diario El País reportó que uno de los cuerpos encontrados en la frontera pertenece a un joven hondureño de 20 años, cuya madre identificó por sus tatuajes. Otra persona permanece con identidad desconocida.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas también rechazó que estas personas murieran al quedarse atrapadas en las barreras flotantes del el Río Bravo. En cambio, su representante explicó que fueron arrastrados allí por la corriente pero fallecieron ahogados más arriba, donde no hay boyas. “El gobierno mexicano está equivocado”, sentenció Mahalaris: “Por desgracia, los ahogamientos en el río Bravo de gente que intenta cruzar son comunes”.

LA NACION