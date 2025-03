Andreeva, el diamante pulido por Conchita Martínez, se consagra en Indian Wells

La rusa Mirra Andreeva se confirmó el domingo como la nueva estrella del tenis femenino con su espectacular triunfo en Indian Wells (Estados Unidos), al ganar a los 17 años su segundo título consecutivo de un torneo WTA 1000.

Bajo la guía de la española Conchita Martínez, la joya rusa ha eclosionado en el desierto californiano con un recorrido de ensueño, en el que tumbó a las dos jefas del circuito, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

El domingo, con 17 años y 321 días, Andreeva firmó una gran remontada para vencer a Sabalenka, número uno mundial, por 2-6, 6-4 y 6-3.

De la polaca Swiatek, segunda del ránking y campeona de Indian Wells en 2024, había dado cuenta en semifinales.

Únicamente dos gigantes del tenis femenino, Steffi Graff y Serena Williams, habían eliminado en un mismo evento a las dos primeras del ranking antes de cumplir los 18 años.

En el prestigioso Indian Wells, únicamente Martina Hingis (17 años y 166 días) y la propia Serena (17 años y 169 días) alcanzaron la cima a una edad más temprana.

Andreeva ya tenía un récord propio desde febrero, cuando en Dubái se erigió en la ganadora más joven de un torneo WTA 1000, categoría creada en 2009 sólo inferior a los torneos del Grand Slam.

Con las expectativas disparadas, la rusa sigue rechazando las comparaciones con sus precoces predecesoras.

"Por supuesto que sé quiénes son Martina Hingis o Monica Seles", recalcó esta semana. "Sé que jugaron muy bien y trato de estar en el mismo nivel, pero el tenis ha cambiado mucho, y ahora no puedo imaginarme ganando ocho Grand Slams a los 17 años. Es imposible."

"Intento no pensar en todo esto, porque sino lo puedo pensar demasiado y empezar a compararme y no creo que me vaya a llevar a nada bueno", zanjó.

- Meteórica carrera -

El talento especial de Andreeva emergió desde la apartada Krasnoyarsk, una ciudad de un millón de habitantes situada en Siberia.

Cuando comenzaron a despuntar, Mirra y su hermana Erika, tres años mayor, se trasladaron a Sochi y después a Cannes (Francia), donde fueron matriculadas en el Elite Tennis Center del extenista Jean-René Lisnard.

Promovida desde su infancia por la prestigiosa agencia IMG, Andreeva lleva varios años formándose en el circuito y dejando destellos de su inmenso potencial.

En 2023, a los 16 años, alcanzó los octavos de final en Wimbledon, primera vez que llegaba tan lejos en un torneo del Grand Slam.

El año pasado subió varios escalones más hasta las semifinales de Roland Garros tras eliminar a la propia Sabalenka en cuartos.

El despegue de Andreeva ha ocurrido bajo la tutela de la exjugadora Conchita Martínez, campeona de Wimbledon en 1994.

La española se hizo cargo de este diamante después de terminar su trabajo con su compatriota Garbiñe Muguruza, a la que guió al triunfo en Wimbledon en 2017.

En este último año Andreeva ha aprendido a domar su fuerte carácter y autoexigencia, liberando así unas cualidades físicas e inteligencia táctica excepcionales para este deporte.

La rusa deja la espontaneidad para sus turnos al micrófono, en los que desprende naturalidad y humor, a veces con su propio equipo como víctima.

El domingo, superada su batalla con Sabalenka, volvió a disculparse con Martínez por sus reacciones ante la adversidad.

"Sé que pudo ser dura y hoy no fue una excepción porque estaba muy nerviosa", reconoció.

Martínez, quien perdió dos finales en este mismo escenario (1992 y 1996), le respondió con una sonrisa y formando un corazón con las manos tras dos horas de sufrimiento en la grada.

