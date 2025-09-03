Anisimova ante Swiatek en revancha temprana en US Open; Sinner por semifinales

La hora de la revancha no se ha hecho esperar para Amanda Anisimova. La estadounidense, avergonzada por Iga Swiatek en Wimbledon, puede devolverle el golpe este miércoles en cuartos de final del US Open, donde Jannik Sinner quiere seguir los pasos de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Apenas siete semanas han transcurrido desde que Swiatek machacó por doble 6-0 a Anisimova en la final de Wimbledon y alzó su primer título en la hierba londinense.

La polaca acabó con un inusual año sin títulos de Grand Slam a costa de una rival superada por el escenario en su primera final grande.

La estadounidense, de 24 años, no oculta el impacto que le causó la derrota pero en Nueva York ha repuntado hasta asegurar ya su mejor resultado en el Grand Slam de su país.

"Recuperarse de eso fue un poco difícil, porque nunca me había pasado antes, pero lo he superado", dijo Anisimova, dispuesta a aprovechar su segundo asalto ante la estrella polaca.

"¿Quién hubiera pensado que jugaríamos otra vez tan pronto?", se preguntó. "Estoy emocionada y espero que sea un gran partido... esta vez".

Para Swiatek es su oportunidad de llegar a sus segundas semifinales de Flushing Meadows, tras el título conquistado en 2022.

La número dos mundial sembró algunos interrogantes en sus primeras apariciones, especialmente ante Anna Kalinskaya, pero en los octavos firmó una autoritaria victoria ante otra jugadora rusa, Yekaterina Aleksándrova.

Osaka, infalible en cuartos

La ganadora del duelo se medirá en semifinales frente a la japonesa Naomi Osaka o la checa Karolina Muchova, que se medían el miércoles por segundo año seguido.

La resurrección de Osaka es una de las grandes noticias de este US Open.

Tras eliminar a la estrella local Coco Gauff, la japonesa está de vuelta en unos cuartos de Grand Slam por primera vez desde 2021.

Tras su maternidad y varios parones para cuidar de su salud mental, la ex número uno mundial tuvo que atravesar varios años de sinsabores hasta brillar de nuevo en los grandes escenarios.

La incógnita ahora es si será capaz de replicar su demoledor historial en las rondas finales de los Grand Slams, en los que se ha proclamado campeona en los cuatro torneos en los que llegó a cuartos de final.

Su rival, la talentosa Muchova, quiere ganarse una nueva oportunidad en las semifinales de Flushing Meadows, en las que cayó en las dos pasadas ediciones.

Tras la derrota el martes de Barbora Krejcíková y la retirada por lesión de Marketa Vondrousova, Muchova es la última esperanza del tenis checo, que por primera vez colocó un trío de raquetas en los cuartos del US Open.

Primeros cuartos italianos

En la rama masculina, Jannik Sinner no tiene más opción que tumbar a su amigo Lorenzo Musetti en los primeros cuartos de final de Grand Slam entre italianos.

En cada partido en Nueva York, Sinner defiende tanto su título del año pasado como el número uno mundial, que perdería en caso de terminar con peor resultado que Alcaraz.

Mientras el español tendrá que verse con Novak Djokovic en semifinales, Sinner avanzó sin sobresaltos por un lado del cuadro del que se esfumaron los mayores peligros, Alexander Zverev y Jack Draper.

Musetti, número diez mundial y semifinalista en Wimbledon (2024) y Roland Garros (2025), quiere poner su nombre en esa conversación y para ello no puede cobrarse una pieza mayor que Sinner.

“La presión estará principalmente de su lado”, dijo Musetti al iniciar la batalla en el terreno mental.

“Sé que Jannik tiene una mentalidad realmente buena, pero tengo que aprovechar esta situación”, advirtió el elegante jugador italiano, custodio de un golpe, el revés a una mano, en vías de extinción.

Sinner le respondió reconociendo que “la presión normalmente” está de su lado y no del de sus oponentes.

“Pero me gustan estos desafíos”, afirmó el campeón defensor. “Los partidos entre italianos siempre son diferentes y Lorenzo es un jugador muy talentoso”.

El otro duelo de cuartos lo disputaban el australiano Alex de Miñaur y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Octavo de la ATP, De Miñaur intentará por sexta vez clasificar a unas semifinales de Grand Slam mientras Auger-Aliassime (27°) puede meterse entre los cuatro mejores de Nueva York por primera vez desde 2021.

