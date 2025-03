"Anora" y "Cónclave" conquistan primeros Óscar en una reñida gala

"Anora" y "Cónclave", las dos favoritas para disputar el Óscar a la mejor película de este año, abrazaron sus primeros Premios de la Academia en la 97ª edición de la gala que celebra este domingo en Hollywood a lo mejor del cine.

Sean Baker, director de "Anora", la cinta que sigue la explosiva historia de amor de una estríper con un heredero ruso en Nueva York, se llevó dos estatuilla: mejor guión original y mejor edición.

"Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales", dijo Baker al recibir el premio. "Ellos compartieron sus historias, su experiencia de vida conmigo durante años. Mi más profundo respeto. ¡Gracias!".

Por su parte, el drama papal "Cónclave", que refleja la lucha de poder en el seno de la iglesia Católica para elegir a un nuevo pontífice, conquistó el premio a mejor guión adaptado, a cargo del británico Peter Straughan.

El mayor premio de la noche, calculan los pronósticos, podría ir para cualquiera de las dos películas.

Uno de los votantes de la Academia, que conversó con AFP bajo anonimato, dijo que se inclinó por "Cónclave", protagonizada por Ralph Fiennes en momentos que el papa Francisco lleva 17 días hospitalizado por problemas de salud, por ser "una más tradicional y clásica para el rubro 'mejor película'".

"Anora", protagonizada por la también nominada Mikey Madison, "genera divisiones por el tema del trabajo sexual", dijo Jacqueline Coley, editora de premios de Rotten Tomatoes.

- "Hija orgullosa de padres inmigrantes" -

La estatuilla para mejor actriz de reparto fue para Zoe Saldaña, quien interpretó a una abogada ante el mayor desafío de su carrera en el musical plagado de controversias, "Emilia Pérez".

"Mi abuela vino en este país en 1961. Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes, con sueños y dignidad y manos trabajadoras", dijo Saldaña.

"Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar en un Premio de la Academia, y sé que no seré la última".

Kieran Culkin había abierto la noche llevándose la estatuilla a mejor actor de reparto por "Un dolor real", escrita y dirigida por su coestrella Jesse Eisenberg.

"No tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí", dijo Culkin al recibir la estatuilla.

"Llevo actuando toda mi vida. Ha sido sólo una parte de lo que hago", agregó.

Por otro lado, la producción letona "Flow" hizo historia al darle el primer Premio de la Academia de su país, triunfando en la categoría a mejor película animada.

"Estoy realmente conmovido por la cálida recepción que nuestra película ha tenido, y espero que le abra las puertas a los cineastas independientes en animación en todo el mundo", dijo Gints Zilbalodis, director de la cinta que sigue las aventuras de un gato en un bosque sacudido por los elementos de la naturaleza.

Otros primeros ganadores de la gala fueron "Wicked", que se hizo con el Óscar a mejor vestuario, y "La sustancia", que triunfó en la categoría de maquillaje y vestuario, gracias al uso de prótesis y gran cantidad de sangre para dar rienda suelta al horror corporal protagonizado por Demi Moore.

- Música y política -

Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron la gala con un número musical que incluyó, entre otras piezas, "Somewhere Over the Rainbow", y "Defying Gravity",´de "Wicked".

"Bienvenidos a los Premios de la Academia", dijo el anfitrión Conan O'Brien, quien apareció en el escenario tras un video en el que se le ve saliendo de la espalda de Demi Moore, en un guiño a su nominada "La sustancia".

La primera mitad de la gala más importante de Hollywood también incluyó un tributo musical al espía más amado del cine, el agente 007.

El punto político de la noche vino gracias a Daryl Hannah que abrió su presentación a mejor edición con "Slava Ucrania", el grito de guerra de las fuerzas armadas de ese país.

- ¿Primer Óscar para Brasil? -

En una noche de altas emociones, Brasil aguarda con ansias que "Aún estoy aquí", sobre la desaparición del exdiputado Rubens Paiva y la resistencia de su viuda Eunice durante la última dictadura del país (1964-1985), le otorgue su primera estatuilla dorada.

Nominada a mejor película y mejor película internacional, la cinta dirigida por Walter Salles ("Diarios de motocicleta") también colocó en la pelea por mejor actriz a su protagonista, Fernanda Torres, quien sorprendió esta temporada al quedarse con el Globo de Oro.

"Es un placer volver", dijo a AFP desde la alfombra roja Salles que fue nominado en 1999 con "Estación Central", protagonizada por Fernanda Montenegro, madre de Torres.

El largometraje compite con "Emilia Pérez", el musical del francés Jacques Audiard que llega al frente con 13 nominaciones, pero opacada por comentarios racistas publicados años atrás en redes sociales por su protagonista, Karla Sofía Gascón, y por críticas en México por la forma en que retrata el país.

Otras incógnitas de la noche se ciernen sobre las principales categorías de actuación, con los pronósticos favoreciendo a Adrien Brody, quien encarnó a un talentoso arquitecto y sobreviviente al Holocausto en "El Brutalista", y a Moore que vive un renacimiento profesional gracias "La sustancia".

