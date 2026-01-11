Antesalista estelar Alex Bregman pacta por 5 años y US$ 175 millones con Cachorros, según fuentes de AP

CHICAGO (AP) — El antesalista estelar Alex Bregman llegó a un acuerdo contractual de cinco años y 175 millones de dólares con los Cachorros de Chicago, según dos personas familiarizadas con el convenio.

Las personas hablaron con The Associated Press el sábado por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El contrato incluye una cláusula mediante la cual Bregman puede bloquear canjes que no tengan su consentimiento.

Bregman, quien cumplirá 32 años en marzo, volvió al mercado por segundo año consecutivo. Fue buscado por los Cachorros antes de que firmara un contrato de tres años y 120 millones con Boston el pasado febrero, con opciones de rescisión después de cada una de las dos primeras temporadas.

Decidió probar la agencia libre nuevamente después de batear para .273 para los Medias Rojas con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en 114 juegos, su menor cantidad desde 2021. Bregman se perdió todo junio debido a una lesión en el cuádriceps.

Bregman jugó sus primeras nueve temporadas con los Astros de Houston, con quienes conquistó títulos de la Serie Mundial en 2017 y 2022, aunque el primero de esos títulos quedó manchado por un escándalo de robo de señales que le valió a Bregman y a sus compañeros de equipo un desprecio generalizado en las mayores.

Cuando el ganador del Guante de Oro se unió a los Medias Rojas, ya tenían al astro Rafael Devers en la tercera base. Boston le pidió a Devers que se moviera a bateador designado, y la relación del equipo con el toletero se deterioró hasta el punto de que el dominicano fue cedido en canje a San Francisco en junio.

Boston terminó liderando las Grandes Ligas en errores, pero los Medias Rojas regresaron a la postemporada por primera vez en cuatro años. El OPS de Bregman, de .822, fue su mejor desde 2019, y obtuvo honores de Juego de Estrellas por tercera vez.

Chicago terminó segundo en la División Central de la Liga Nacional el año pasado con un récord de 92-70. Los Cachorros llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una serie divisional de cinco juegos.

Los Cachorros usaron a Matt Shaw en la tercera base la temporada pasada, y el novato jugó una defensa estelar mientras bateaba para .226 con 13 jonrones, 44 carreras impulsadas y 17 robos en 126 juegos. Podría pasar a un rol de multifuncional destacado con la llegada de Bregman.

La adición de Bregman fue el segundo movimiento importante de los Cachorros en cuestión de días. Los Cachorros adquirieron al derecho dominicano Edward Cabrera en un intercambio con los Marlins de Miami el miércoles.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo de Bregman con los Cachorros.

___

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes