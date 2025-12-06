Antetokounmpo podría quedar fuera hasta 4 semanas con los Bucks por lesión

MILWAUKEE (AP) — El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, cree que Giannis Antetokounmpo estará fuera aproximadamente un mes mientras el dos veces MVP se recupera de una distensión en el gemelo derecho.

Los informes iniciales indican que Antetokounmpo estaría fuera de dos a cuatro semanas. Rivers sugirió el viernes que probablemente sería en el extremo superior de ese plazo.

"Esperemos que regrese antes, pero voy a suponer que será más en el rango de las cuatro semanas", dijo Rivers antes del partido de los Bucks contra los 76es de Filadelfia.

Rivers enfatizó la importancia de ser cautelosos con los problemas en el gemelo para evitar el riesgo de que un jugador se lesione más gravemente.

"Y eso puede llevar más tiempo del que queremos", dijo Rivers. "Eso incluso puede frustrar a Giannis. Pero solo tenemos que intentar hacerlo bien".

Antetokounmpo se lesionó el gemelo en los minutos iniciales de la victoria del miércoles 113-109 sobre los Pistons de Detroit.

Acababa de asistir en una bandeja de AJ Green a menos de tres minutos de iniciado el juego cuando se resbaló en el área pintada. Antetokounmpo cayó, se agarró la pierna derecha y finalmente fue ayudado a levantarse antes de caminar hacia el vestuario.

Rivers dijo después de ese juego que creía que la lesión de Antetokounmpo podría haber surgido del contacto que tuvo con un jugador de Detroit mientras conducía por la línea de fondo justo antes de pasar a Green.

Antetokounmpo llegó al viernes clasificado séptimo en la NBA en anotación (28,9), noveno en rebotes (10,1) y decimonoveno en asistencias (6,1).

Su lesión se parecía a una distensión en el gemelo que terminó prematuramente con la temporada 2023-24 de Antetokounmpo. El jugador se dirigía a la cancha durante una victoria el nueve de abril sobre los Celtics de Boston esa temporada cuando se agarró el gemelo izquierdo y se sentó en el suelo antes de ser ayudado a salir de la cancha.

Antetokounmpo se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular de los Bucks, así como la eliminación en seis juegos en la primera ronda de la postemporada ante los Pacers de Indiana.

Esta última lesión en el gemelo se produce después de que Antetokounmpo se perdiera cuatro juegos el mes pasado por una distensión en el aductor izquierdo. Los Bucks perdieron esos cuatro juegos.

Rivers señaló que el base de Milwaukee, Kevin Porter Jr., tampoco jugó en ese periodo mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla. Porter regresó el 29 de noviembre y está promediando 19,5 puntos y cinco asistencias esta temporada.

"Ahora tenemos a 'Scoot' (Porter) y Ryan (Rollins) juntos", dijo Rivers. “Es un equipo diferente al de hace incluso tres semanas o cuatro semanas”.

Los Bucks llegaron al viernes con un récord de 1-5 en los juegos que Antetokounmpo ha perdido esta temporada. La única victoria fue en su primer juego, cuando superaron el 30 de octubre en casa 120-110 a los Warriors de Golden State.

El miércoles se recuperaron de un déficit de 18 puntos contra los Pistons, líderes de la Conferencia Este, con Antetokounmpo jugando solo los primeros tres minutos.

Esta lesión ocurrió el mismo día en que ESPN informó que Antetokounmpo y su agente, Alex Saratsis, habían comenzado a hablar con los Bucks sobre el futuro del nueve veces All-NBA y si está mejor posicionado para quedarse en Milwaukee o jugar en otro lugar. Rivers disputó el informe y dijo que "Giannis nunca ha pedido ser traspasado, nunca. No puedo dejar eso más claro".

