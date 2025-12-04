Antetokounmpo se lesiona en pleno ruido por su futuro en Milwaukee

Giannis Antetokounmpo fue doble protagonista este miércoles en la NBA, al abrir primero la puerta de una posible salida de Milwaukee y después lesionándose en la inesperada victoria 113-109 de los Bucks ante los Detroit Pistons.

Estas son las principales escenas de una jornada de nueve partidos de la liga de básquet norteamericana, que también dejó una exhibición de 52 puntos de Jamal Murray para los Denver Nuggets.

Milwaukee gana con orgullo

El contador para la partida de la superestrella griega Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, su única franquicia en la NBA, puede ya estar en marcha.

De acuerdo con ESPN, el líder de los Bucks campeones en 2021 y doble ganador del premio MVP (2019 y 2020) se encuentra en conversaciones con la dirigencia para definir si será traspasado antes del cierre del mercado de fichajes del 5 de febrero.

Antetokounmpo ya había expresado varias veces su descontento con el rumbo de los Bucks, que llevan tres años sin pasar una ronda de playoffs.

Antes de esta temporada, Milwaukee tuvo conversaciones preliminares con los New York Knicks pero acabó ejecutando varias maniobras en el mercado en su enésimo intento de motivar a su estrella, que puede convertirse en agente libre en 2027.

La apuesta tampoco les funcionó a los Bucks, que han tenido un penoso arranque de curso, y este miércoles el mundo NBA se lanzó a especular sobre los posibles destinos del griego, una figura capaz de sacudir los equilibrios de la competición.

En la noche, con todos los focos encima, el ala-pívot encendió otro tipo de alarmas al desplomarse sobre la pista al inicio del duelo ante Detroit cuando se desplazaba de vuelta a su campo tras una canasta.

Antetokounmpo, que acababa de dar la asistencia con un salto en la línea de fondo, se llevó la mano a la pierna derecha y se retiró del juego después de sólo tres minutos.

A falta de las pruebas médicas, los Bucks describieron la lesión como una distensión de gemelo.

Sin su líder, Milwaukee llegó a verse 18 puntos abajo ante los Pistons pero, cuando pocos lo esperaban, le dio la vuelta al marcador hasta tumbar al mejor equipo de la Conferencia Este.

El escolta Kevin Porter Jr. fue su mayor anotador con 26 puntos mientras Cade Cunningham, figura de los Pistons, se quedó en 17 tantos y falló un triple que hubiera empatado el marcador a nueve segundos para el final.

Detroit sigue al frente del Este con 17 victorias y 5 derrotas y Milwaukee escaló al décimo lugar con 10-14.

Clippers ganan sin Paul

Los Angeles Clippers, la otra franquicia que dio grandes titulares en la jornada, también reaccionaron con un triunfo 115-92 ante unos Atlanta Hawks plagados de bajas.

James Harden y Kawhi Leonard, con 27 y 21 puntos, se hicieron cargo de los angelinos el día después de que sacaran abruptamente de su plantel al veterano Chris Paul.

Fue el propio base, que encara su temporada de despedida a los 40 años, quien dio a conocer la decisión de la franquicia con un escueto mensaje publicado en Instagram de madrugada: "Acabo de enterarme que me mandan a casa".

Medios estadounidenses reportaron después que la relación entre Paul y el técnico Ty Lue estaba gravemente dañada.

Sumidos en una grave crisis deportiva, los Clippers se decantaron por apartar al base, uno de los mejores jugadores de su historia pero de aporte testimonial en la actualidad.

Con Paul lejos del vestuario, los Clippers terminaron con una racha de cinco derrotas.

Murray acribilla a Indiana

En Indiana, los Denver Nuggets dieron cuenta de los Pacers por 135-120 en una noche en que Jamal Murray descargó de obligaciones a Nikola Jokic.

El base canadiense masacró a los vigentes subcampeones con 52 puntos y una racha asombrosa de 10 triples de 11 intentos.

Denver, que trata de retomar el ritmo de su gran arranque de curso, dominaba por 72-48 al descanso, lo que permitió que Jokic no tuviera que desgastarse en exceso.

El pívot serbio no firmó esta vez un triple doble monumental como el del lunes ante Dallas pero rellenó su casillero con 24 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias.

