Antetokounmpo será baja entre dos y cuatro semanas por lesión (medios)

Con su futuro en Milwaukee en el aire, Giannis Antetokounmpo se perderá como mínimo las dos próximas semanas de competición debido a una lesión muscular, reportaron este jueves medios estadounidenses.

La superestrella griega sufrió el percance con solo tres minutos de juego en el partido del miércoles frente a los Detroit Pistons.

Tras dar una asistencia, Antetokounmpo se desplomó en la pista sin recibir ningún contacto, lo que generó temores de una baja prolongada.

La lesión, que los Bucks describieron como una distensión de gemelo, lo mantendrá fuera de combate entre dos y cuatro semanas, de acuerdo con los reportes de ESPN y The Athletic.

En ese periodo la atención del mundo NBA se mantendrá alrededor del ala-pívot ya que, según avanzó el miércoles ESPN, se encuentra en conversaciones con los Bucks para un eventual traspaso antes del cierre del mercado de fichajes del 5 de febrero.

El griego, que promedia 28,9 puntos, 10,1 rebotes y 6,1 asistencias, ya había expresado su malestar con la permanente falta de competitividad de los Bucks, que llevan tres años sin ganar una eliminatoria de playoffs y actualmente ocupan la décima posición de la Conferencia Este con un balance negativo de 10-13.

Antetokounmpo, de 30 años, ha jugado sus 13 temporadas en la NBA en los Bucks, a los que condujo al título en 2021. En su carrera fue escogido dos veces como el Jugador Más Valioso (MVP) y uno como Defensor del Año.

En caso de que la lesión se prolongue durante un mes, el griego corre el riesgo de no jugar el mínimo de 65 partidos que se requiere para aspirar a los premios individuales del año.

