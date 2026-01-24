Antetokounmpo sufre lesión muscular y anticipa una ausencia de varias semanas

El griego Giannis Antetokounmpo sufrió una lesión muscular este viernes en la derrota 102-100 de los Milwaukee Bucks frente a los Denver Nuggets en el Fiserv Forum (Milwaukee).

Antetokounmpo, de 32 años y campeón de la NBA en el 2021, disputó 32 minutos en los que completó un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes.

"Seguramente el primer paso será hacer una resonancia magnética", dijo Antetokounmpo después del partido. "seguro me dirán que tengo una afectación en la pantorrilla y probablemente me darán un protocolo de cuatro a seis semanas".

"Voy a trabajar fuerte para regresar, probablemente sea al final de febrero o inicio de marzo".

Durante el primer cuarto, Antetokounmpo se retiró de la duela para recibir asistencia del cuerpo médico, regresó con un vendaje y tuvo un cierre de 14 puntos en el cuarto período.

Sin embargo, en los segundos finales, se pudo ver como su hermano, Thanasis, le brindaba consuelo mientras miraba al suelo sentado en la banca con una clara decepción.

Los Bucks viven su peor temporada en muchos años y Antetokounmpo espera que sus compañeros puedan revertir la situación y aspirar a clasificar a los playoffs en la presente campaña.

"Ojalá el equipo juegue bien y podamos clasificar a los playoffs, voy a hacer todo el trabajo, a seguir el protocolo y de nada servirá lamentarme", afirmó un sereno Antetokounmpo mientras hablaba con reporteros en el vestuario.

Milwaukee sumó su segunda derrota al hilo. Con un récord de 18 triunfos y 26 derrotas, se ubica en el puesto 11º de la clasificación en la Conferencia Este, a dos juegos y medio del último cupo de clasificación al Play-In de la NBA.

Los Milwaukee Bucks no han brindado un reporte oficial sobre el estado de Antetokounmpo.