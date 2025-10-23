Anthropic anuncia un millonario acuerdo de chips de IA con Google

La start-up estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, cuyo modelo Claude es rival de ChatGPT, anunció el jueves que firmó un millonario acuerdo para ampliar el uso de la computación en la nube de Google y de sus chips de IA.

"Prevemos ampliar nuestro uso de las tecnologías de Google Cloud, que incluyen hasta un millón de TPU", informó Anthropic. Los TPU son circuitos integrados diseñados específicamente por Google.

La compañía dijo que "esta expansión representa decenas de miles de millones de dólares y debería permitir poner en línea más de un gigavatio de capacidad en 2026", equivalente a la potencia media de un reactor nuclear.

Anthropic anunció a principios de septiembre que triplicó su valoración en seis meses hasta alcanzar los 183.000 millones de dólares, y afirma contar ahora con "300.000 clientes".

La empresa con sede en San Francisco señala que sus cuentas, aquellas que generan más de US$100.000 de ingresos anuales, "se han multiplicado casi por siete", mencionó la empresa en un comunicado sin precisar cifras.

Las inversiones colosales en este sector superan hoy ampliamente los ingresos de las empresas que desarrollan los principales modelos de IA generativa.

