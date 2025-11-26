Antiabortista acusado de matanza en EE. UU. muere en prisión

Un antiabortista acusado en Estados Unidos de matar a tres personas tras abrir fuego hace diez años en un centro de planificación familiar en Colorado murió el pasado fin de semana en prisión, informaron las autoridades.

Robert Dear falleció el sábado a los 67 años por causas naturales, según dijo el martes la oficina federal de prisiones.

Imputado por la justicia federal en 2019, Dear murió en un centro médico de una prisión sin haber sido juzgado, luego de ser declarado "mentalmente incapacitado" en repetidas ocasiones.

Según documentos judiciales, Dear acudió fuertemente armado a una clínica de planificación familiar de Colorado Springs el 27 de noviembre de 2015 para desatar una "guerra" porque el establecimiento practicaba abortos.

Portaba seis rifles, cinco pistolas, una escopeta y más de 500 cartuchos.

Primero disparó contra gente que estaba en el estacionamiento de la clínica, donde mató a una persona e hirió gravemente a otras dos. Luego mató a otra persona antes de ingresar al centro.

El personal y los pacientes pudieron escapar o esconderse hasta la llegada de los servicios de emergencia, que enfrentaron durante cinco horas el asedio del atacante. Un policía murió y varios resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Dear reconoció su culpabilidad a finales de 2015, cuando se declaró "un guerrero de los bebés".

Si finalmente hubiera sido juzgado y declarado culpable por la justicia federal, podría haber enfrentado la pena de muerte.

