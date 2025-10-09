Anuncia financiamiento de US$20.000 millones para Argentina y compra de pesos

Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de US$20.000 millones con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, indicó Bessent en la red X, tras cuatro días de negociaciones su homólogo argentino, Luis Caputo.

“Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, explicó Bessent.

“Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de US$20.000 millones”, añadió.

El presidente argentino, Javier Milei, en medio de una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tendrá un papel en este paquete de ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era “un rescate”.

“El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa bilateral”, recordó Bessent.

Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo de US$20.000 millones, acordada en abril.

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Cono Sur, a pesar de la presión que sufre desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional.

“Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada”, aseguró en su mensaje.

Bessent aseguró que en sus conversaciones con Caputo le tranquilizó “su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados”.

“A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, añadió.

Pero en la ayuda financiera de Argentina hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

“El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental [América Latina] próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria”, precisó.

El gobierno Trump enfrenta la oposición de algunos legisladores demócratas, que han pedido mediante una carta explicaciones sobre una ayuda financiera a un país que, en algunos rubros como la soja, es competidora de los agricultores estadounidenses.

jz/nn